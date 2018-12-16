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Воскресенье, 16.12.2018
Красивые облака, которые завораживают своим необычным видом (Фото)
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Красивые облака, которые завораживают своим необычным видом (Фото)

Облака, белогривые лошадки. А если присмотреться и добавить немного воображения, то увидеть в этой "небесной вате" можно не только лошадок. Облака могут быть самые разные — лентикулярные, вымеобразные, ступенчатые и так далее. В любом случае, они испокон веков привлекали внимание как ученых, так и простых "смертных", ведь они каждый день безмятежно плывут куда-то вдаль, не обращая внимания на суетящихся внизу "муравьишек". Предлагаем вам посмотреть фотографии одних из самых красивых облаков со всего света.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Экология, Красота, Фотографии, Снимки, Облака.
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