Экологи рассказали о причинах извержения вулкана Килауэа

Новости экологии: Ранее подобные обстоятельства не наблюдались.

Американские ученые заявили о том, что извержение вулкана Килауэа на Гавайях было беспрецедентным вулканическим событием, поскольку происходило в условиях, которые не наблюдались раньше. Исследователи выяснили, что образование кальдеры произошло не так, как предполагалось.

Кальдера – котловина, которая появилась в результате извержения – опустилась примерно на 500 метров вглубь, а процесс ее образования происходил в несколько этапов. Кроме того, исследователей удивил факт того, что подземные воды не сыграли значимой роли во взрывах, которые происходили во время разрушения кальдеры. Они были вызваны давлением поршневого типа, возникающим в результате каждой дефляции.

Оказалось, что в часть моря, куда попало большое количество расплавленной лавы, жизнь вернулась всего через 100 дней. Оказалось, железобактерии воспользовались моментом и "поселились" в отложившихся потоках лавы. Ученые также нашли доказательства гидротермальной активности в тех районах. Это наблюдение важно, так как ранее считалось, что на это необходимо больше времени.