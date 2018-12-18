Скачать
Вторник, 18.12.2018
Вашингтон официально поздравил Украину с созданием Единой поместной церкви
Вашингтон официально поздравил Украину с созданием Единой поместной церкви
Итоги 17 декабря: важная резолюция по Крыму и УПЦ МП не признает автокефальной церкви
Итоги 17 декабря: важная резолюция по Крыму и протест УПЦ МП
Стивенсон частично парализован после боя с Гвоздиком
Стивенсон частично парализован после боя с Гвоздиком
Сегодня отмечают День памяти преподобного Саввы Освященного
Сегодня отмечают День памяти преподобного Саввы Освященного

В Украине собираются запретить диких животных в цирках

В Украине собираются запретить диких животных в цирках
08:17 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости экологии: Минприроды подготовило и подало на рассмотрение Кабмина законопроект о запрете на использование диких животных в цирках.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины инициирует принятие закона о запрете на использование диких животных в цирках.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook.

"Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и ведение административной ответственности за такие действия. Соответствующие нормы содержатся в проекте Закона, который мы подали на рассмотрение КМУ", - написал Семерак

Он отметил, что проект разработан Минприроды и поддержан поддержан Министерством культуры.

"Благодарю за содействие зоозащитников и зоозащитные организации. Надеемся на скорейшее рассмотрение и результативное голосование в Верховной Раде Украины", - добавил Семерак.

Напомним, во Львове задержали пикетчиков, выступавших против участия животных в цирковых представлениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Животные, Цирк, Минприроды.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
02 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
03 Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
05 Дополнительные поезда: "Укрзализныця" уже назначила 23 "праздничных" поезда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву
НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь