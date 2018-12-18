Ледяная красота: разнообразные узоры снежинок крупным планом (Фото)

Увидеть снежные кристаллы в увеличенном виде благодаря современным технологиям — всё равно что увидеть впервые. Многие из вас, вероятно, знают, что каждая снежинка, падающая с неба, как и отпечаток пальца, является уникальной, и её рисунок больше не повторяется. Поэтому уделите пару минут на то, чтобы оценить уникальность природы, взглянув на эти замысловатые снежинки, сфотографированные крупным планом!