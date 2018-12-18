День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении

Новости экологии: День зимнего солнцестояния, который начинает магический период Колеса года, состоится 22 декабря.

В этот период каждое слово приобретает необыкновенную силу. С этой силой нужно обходиться очень осторожно. Каждый из 12 дней до конца декабря соответствует одному из месяцев будущего года. Время уплотняется, концентрируется, позволяя запрограммировать следующий год.

Все, что сказано вслух и сделано в эти дни сильно влияет на картину следующего года. И особенное значение имеет 12-й день цикла, на который и приходится Новый год.

Не даром в народе говорят: как встретишь первый день нового года, так его и проведешь. Это не просто слова.

Что стоит обязательно делать?

Строить самые амбициозные планы на будущий год и озвучивать их - рассказывать о них близким, детям, друзьям. Чем больше людей о них услышат - тем громче и убедительнее будет ваш посыл миру, и он тоже услышит.

Не произносите даже мысленно: "А если я все-таки не смогу, не справлюсь..." - лучше продумайте, как вы будете осуществлять свой план по месяцам, чтобы за 12 последующих дней вы спланировали целый год - наполненный успехами и счастьем.