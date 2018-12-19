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Ученые узнали о происхождении современных растений

Ученые узнали о происхождении современных растений
12:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Покрытосеменные, доминирующие в растительности современной Земли, появились почти на 50 миллионов лет раньше, чем считали до сих пор.

Древнейшие остатки цветковых (покрытосеменных) растений относятся ко времени чуть более 130 миллионов лет назад. И хотя анализ их ДНК указывает на более раннее появление, надежных палеонтологических свидетельств этому до сих пор не было. "Исследователи не были уверены, где и когда цветы появились, — говорит ведущий автор новой работы, профессор Нанкинского института геологии и палеонтологии Цян Фу (Qiang Fu). — Такое ощущение, будто они просто выпрыгнули из ниоткуда уже в четвертичном периоде".

Однако Цян Фу и его группе удалось исследовать в общей сложности 264 образца 198 древних цветков, отпечатавшихся на 34 каменных плитах, которые были найдены под Нанкином и датированы возрастом 174 миллиона лет. Обширность этого материала позволила в некоторых случаях даже провести микросъемку с разных углов и детальное исследование анатомии растений. Такая работа помогла реконструировать облик Nanjinganthus dendrostyla — цветкового, жившего уже в раннем юрском периоде. 

Одна из ключевых особенностей покрытосеменных растений — образование завязи, внутри которой заключается семяпочка ("яйцеклетка" растения). Такая завязь, хотя и в чуть более примитивной форме, была обнаружена и у Nanjinganthus dendrostyla: именно это позволяет отнести его к цветковым. Впрочем, не ясно, относится ли он к основной линии развития покрытосеменных растений, которая дала все их сегодняшнее разнообразие, или к одной из бесчисленных тупиковых ветвей, которые так любит "обрезать" эволюция.

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Экология, Цветы, Растения, Происхождение, Современные растения.
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