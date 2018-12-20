Скачать
Четверг, 20.12.2018
Украина продлила земельный мораторий
Украина продлила земельный мораторий
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
Клубы УПЛ не поддержали предложение Шевченко касательно переноса 22-го тура
Клубы УПЛ не поддержали предложение Шевченко касательно переноса 22-го тура
Ученые обнаружили диалект в &quot;речи&quot; черных дельфинов
Ученые обнаружили диалект в "речи" черных дельфинов

Ученые обнаружили диалект в "речи" черных дельфинов

Ученые обнаружили диалект в &quot;речи&quot; черных дельфинов
16:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Акценты и диалекты людей, как правило, связаны с принадлежностью к разным социальным группам, городам или регионам, но мы не уникальны в этом.

Новое исследование показало, что у группы черных дельфинов, или гриндов, живущих у побережья Гавайских островов, есть свои вокальные диалекты.

"Эта группа черных дельфинов находится в одной и той же среде обитания. Тот факт, что у них разный вокальный репертуар, означает, что они намеренно не общаются друг с другом. Это можно сравнить с разными группами в школе — у каждой свой сленг. Они идентифицируют себя с помощью определенной речи, утверждая это разделение и подчеркивая свое отличие", — рассказывает сотрудница Океанографического института Вудс-Хоула (WHOI) Эми Ван Сиз (Amy Van Cise), ведущий автор исследования. Ее открытие может помочь исследователям понять сложную социальную структуру китов. Работа ученых опубликована в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Открытие может помочь понять этот вид млекопитающих, поскольку пока что об их социальном поведении известно относительно мало. "В глобальном масштабе они недостаточно изучены — в основном из-за места их обитания. Гавайи — одно из немногих мест США, где ученые могут довольно быстро выявить расположение животных, сохраняя при этом подходящие условия для работы.

Соавтор работы Робин Бэйрд (Robin Baird) с коллегами на протяжении 15 лет изучал черных дельфинов: в результате исследователям удалось сфотографировать, идентифицировать и классифицировать группы животных, создав связанную базу данных. Они также взяли крошечные образцы кожи со спины каждого изученного млекопитающего, чтобы собрать и генетическую информацию.

Изучив данные Бэйрда, Ван Сиз обнаружила, что самая немногочисленная социальная ячейка черных дельфинов, по-видимому, состоит лишь из нескольких особей. Далее эти особи объединяются, образуя "кластеры" — расширенную семью, — а многочисленные семьи, в свою очередь, составляют "сообщество" китов. Команда Ван Сиз несколько лет записывала голоса животных с помощью специализированного подводного микрофона, также собирая их генетические образцы. Затем ученые тщательно классифицировали отдельные типы дельфинов по записям, разбивая их на отдельные группы.

"Это позволило составить карту вокального репертуара, которую мы могли бы наложить на карту социальной структуры китов. Если две социальные группы кажутся похожими друг на друга с акустической точки зрения, это, вероятно, означает, что они регулярно общаются друг с другом, используют сходные места обитания и охотничьи угодья и добывают пищу. Это дает нам лучшее представление о социальных связях между группами млекопитающих. В долгосрочной перспективе это может помочь понять как их генетическое разнообразие, так и их эволюцию", — уверена Ван Сиз.

По ее словам, последнее играет важную роль. В каждой семье черных дельфинов генетическое разнообразие между особями невелико: дети по необходимости разделяют многие из своих генов со своими родителями, чего, однако, не скажешь обо всей популяции. Поэтому важно сохранить внимание на уровне семей животных, а не концентрироваться на отдельных особях.

"Несмотря на то что черные дельфины сейчас не находятся под угрозой исчезновения, они все еще сталкиваются с рядом угроз. Охота на них разрешена во многих странах, и мы думаем, что они могут быть чувствительны к военным и морским гидролокаторам и прочим искусственным шумам в океане. Когда вы слышите о массовом самоубийстве дельфинов, зачастую это именно гринды. В этом сила их социальных связей: если лидер сообщества выбрасывается на берег, его примеру следуют все животные в группе", — утверждает ученый.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Ученые, Дельфины, Диалект, Черные дельфины, речь дельфина.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
03 После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку
04 Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
05 Маникюр 2019: шикарные идеи светлого маникюра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок телеканалов
Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок телеканалов
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь