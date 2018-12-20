Ученые обнаружили диалект в "речи" черных дельфинов

Новости экологии: Акценты и диалекты людей, как правило, связаны с принадлежностью к разным социальным группам, городам или регионам, но мы не уникальны в этом.

Новое исследование показало, что у группы черных дельфинов, или гриндов, живущих у побережья Гавайских островов, есть свои вокальные диалекты.

"Эта группа черных дельфинов находится в одной и той же среде обитания. Тот факт, что у них разный вокальный репертуар, означает, что они намеренно не общаются друг с другом. Это можно сравнить с разными группами в школе — у каждой свой сленг. Они идентифицируют себя с помощью определенной речи, утверждая это разделение и подчеркивая свое отличие", — рассказывает сотрудница Океанографического института Вудс-Хоула (WHOI) Эми Ван Сиз (Amy Van Cise), ведущий автор исследования. Ее открытие может помочь исследователям понять сложную социальную структуру китов. Работа ученых опубликована в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Открытие может помочь понять этот вид млекопитающих, поскольку пока что об их социальном поведении известно относительно мало. "В глобальном масштабе они недостаточно изучены — в основном из-за места их обитания. Гавайи — одно из немногих мест США, где ученые могут довольно быстро выявить расположение животных, сохраняя при этом подходящие условия для работы.

Соавтор работы Робин Бэйрд (Robin Baird) с коллегами на протяжении 15 лет изучал черных дельфинов: в результате исследователям удалось сфотографировать, идентифицировать и классифицировать группы животных, создав связанную базу данных. Они также взяли крошечные образцы кожи со спины каждого изученного млекопитающего, чтобы собрать и генетическую информацию.

Изучив данные Бэйрда, Ван Сиз обнаружила, что самая немногочисленная социальная ячейка черных дельфинов, по-видимому, состоит лишь из нескольких особей. Далее эти особи объединяются, образуя "кластеры" — расширенную семью, — а многочисленные семьи, в свою очередь, составляют "сообщество" китов. Команда Ван Сиз несколько лет записывала голоса животных с помощью специализированного подводного микрофона, также собирая их генетические образцы. Затем ученые тщательно классифицировали отдельные типы дельфинов по записям, разбивая их на отдельные группы.

"Это позволило составить карту вокального репертуара, которую мы могли бы наложить на карту социальной структуры китов. Если две социальные группы кажутся похожими друг на друга с акустической точки зрения, это, вероятно, означает, что они регулярно общаются друг с другом, используют сходные места обитания и охотничьи угодья и добывают пищу. Это дает нам лучшее представление о социальных связях между группами млекопитающих. В долгосрочной перспективе это может помочь понять как их генетическое разнообразие, так и их эволюцию", — уверена Ван Сиз.

По ее словам, последнее играет важную роль. В каждой семье черных дельфинов генетическое разнообразие между особями невелико: дети по необходимости разделяют многие из своих генов со своими родителями, чего, однако, не скажешь обо всей популяции. Поэтому важно сохранить внимание на уровне семей животных, а не концентрироваться на отдельных особях.

"Несмотря на то что черные дельфины сейчас не находятся под угрозой исчезновения, они все еще сталкиваются с рядом угроз. Охота на них разрешена во многих странах, и мы думаем, что они могут быть чувствительны к военным и морским гидролокаторам и прочим искусственным шумам в океане. Когда вы слышите о массовом самоубийстве дельфинов, зачастую это именно гринды. В этом сила их социальных связей: если лидер сообщества выбрасывается на берег, его примеру следуют все животные в группе", — утверждает ученый.