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Глобальные последствия загрязнения окружающей среды

Глобальные последствия загрязнения окружающей среды
16:17 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости экологии: Загрязнение окружающей среды связано с развитием промышленности и производства. Предлагаем ознакомиться к каким реальным последствиям это приводит.

На протяжении всей своей истории человечество оставляет после себя  следы своей жизнедеятельности. И это  не только произведение искусства, достижения науки и техники,  это также огромная масса  отходов производства, что вредят окружающей среде и могут привести к экологической  катастрофе.

Последние десятилетия активно обсуждаются проблемы нерационального использования ресурсов Земли. К каким  реальным последствием может привести дальнейший рост производства и  научно-технический прогресс. 

В первую очередь загрязнение атмосферы может привести к деградации окружающей среды. Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере приводит к формированию смога в больших городах. Смог в свою очередь  препятствует проникновению солнечных лучей, из-за чего растения не справляются с фотосинтезом и производством кислорода. Как результат ухудшается качество воздуха.

Последствием развития тяжелой промышленности, открытых горных разработок может стать разрушение почвенного покрова. Возрастающая концентрация металлов, ядохимикатов, радиоактивных веществ ведет к изменению химического состава почвы. Уменьшению площади плодородной земли способствует накопление бытового мусора и рост свалок.

Загрязнение мирового океана, особенно нефтяное загрязнение, угрожает исчезновением целых биологических видов. Люди не только не досчитывают несколько тонн улова ежегодно, но  и все живые организмы  продолжают накапливать ядовитые вещества в организме.

Актуальной остается проблема повреждения озонового слоя, что защищает Землю от ультрафиолета и солнечной радиации.  В результате деятельности человека увеличивается концентрация хлорфторуглеродов, что приводит к истончению озонового слоя и образованию озоновых дыр.  Ухудшению озонового слоя способствуют рост производства фреоновых компонентов бытовой техники, использование азотных удобрений, сжигание промышленного топлива, а также развитие космической техники.

Экологическая ситуация сказывается на здоровье самого человека. В связи с загрязнением воздуха, увеличилось число респираторных заболеваний таких как астма или рак легких. Загрязнение води в свою очередь приводит к заболеванием кожи, раздражению и сыпи.

Природные ресурсы уязвимы под влиянием человека, поэтому  защита окружающей среды является обязанностью не только государственных и международных организаций, но и индивидуально каждого человека.

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Все по теме:

Экология, Мировой океан, Загрязнение, Атмосфера, Озоновый слой, Загрязнение окружающей среды.
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