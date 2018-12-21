Глобальные последствия загрязнения окружающей среды

Новости экологии: Загрязнение окружающей среды связано с развитием промышленности и производства. Предлагаем ознакомиться к каким реальным последствиям это приводит.

На протяжении всей своей истории человечество оставляет после себя следы своей жизнедеятельности. И это не только произведение искусства, достижения науки и техники, это также огромная масса отходов производства, что вредят окружающей среде и могут привести к экологической катастрофе.

Последние десятилетия активно обсуждаются проблемы нерационального использования ресурсов Земли. К каким реальным последствием может привести дальнейший рост производства и научно-технический прогресс.

В первую очередь загрязнение атмосферы может привести к деградации окружающей среды. Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере приводит к формированию смога в больших городах. Смог в свою очередь препятствует проникновению солнечных лучей, из-за чего растения не справляются с фотосинтезом и производством кислорода. Как результат ухудшается качество воздуха.

Последствием развития тяжелой промышленности, открытых горных разработок может стать разрушение почвенного покрова. Возрастающая концентрация металлов, ядохимикатов, радиоактивных веществ ведет к изменению химического состава почвы. Уменьшению площади плодородной земли способствует накопление бытового мусора и рост свалок.

Загрязнение мирового океана, особенно нефтяное загрязнение, угрожает исчезновением целых биологических видов. Люди не только не досчитывают несколько тонн улова ежегодно, но и все живые организмы продолжают накапливать ядовитые вещества в организме.

Актуальной остается проблема повреждения озонового слоя, что защищает Землю от ультрафиолета и солнечной радиации. В результате деятельности человека увеличивается концентрация хлорфторуглеродов, что приводит к истончению озонового слоя и образованию озоновых дыр. Ухудшению озонового слоя способствуют рост производства фреоновых компонентов бытовой техники, использование азотных удобрений, сжигание промышленного топлива, а также развитие космической техники.

Экологическая ситуация сказывается на здоровье самого человека. В связи с загрязнением воздуха, увеличилось число респираторных заболеваний таких как астма или рак легких. Загрязнение води в свою очередь приводит к заболеванием кожи, раздражению и сыпи.

Природные ресурсы уязвимы под влиянием человека, поэтому защита окружающей среды является обязанностью не только государственных и международных организаций, но и индивидуально каждого человека.