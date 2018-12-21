Тоби - собака-хипстер, которая одевается лучше, чем ты (Фото)

Мы сожалеем, но независимо от того, сколько кофе ты не выпьешь, сколько банок гималайской каменной соли ты не купишь и сколько крутых вещей ты не обнаружишь раньше, чем все остальные, ты никогда не станешь самым модным хипстером, пока на свете живёт пёс по кличке Тоби. Эта модная мальтийская болонка выглядит так, будто была рождена для того, чтобы понижать самооценку модников, которые из кожи он лезут, чтобы быть в тренде. Если ты всё ещё думаешь что сможешь переплюнуть этого стилягу, то наш тебе совет — просто смирись, что ты второй и возьми парочку советов по стилю у этого пса. И ещё, у Тоби 93 тысячи подписчиков на Instagram. Всё, теперь можешь начинать плакать.