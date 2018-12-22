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Ученые сделали необычное скрещивание для эффективного очищения воздуха

Ученые сделали необычное скрещивание для эффективного очищения воздуха
10:44 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Милое комнатное растение, скрещенное с ДНК кроликов, может значительно снизить загрязненность воздуха в помещении людей.

К такому выводу пришли ученые, которые внесли гены животного в генетический код эпипремнуму золотистого, который плетется в квартирах людей по всему миру. Генетически модифицированный вазон более активно расщепляет химические вещества, которые летают в воздухе. В частности, он хорошо справляется с нейтрализацией бензола и хлороформа, которые в определенной концентрации могут быть вредными для здоровья.

Исследователи Университета Вашингтона объясняют, что эти химические вещества попадают в каждый дом через обычные ежедневные действия. К примеру, хлороформ формируется в воздухе после приема ванны из хлорированной воды. А бензол попадает в помещение вместе с уличным воздухом и от сигаретного дыма.

"Уровень этих веществ обычно не очень высокий, но достаточный, чтобы вызвать беспокойство", - сказал соавтор исследования Стюарт Странд.

Предыдущие исследования показали, что некоторые домашние растения могут очистить воздух от таких загрязнителей. Однако, их эффективность очень разная и не была доподлинно установлена. Пытаясь сократить контакты людей с такими веществами, ученые добавили синтетический аналог гена кролика под названием P450 2e1 в генетический код эпипремнуму золотистого.

Этот ген часто встречается у многих млекопитающих включительно с людьми. Он отвечает за выделение энзима, который расщепляет ряд химических веществ в теле. Его раньше добавляли в код растений, в частности тополей. Однако, ученые говорят, что этот трюк хорошо срабатывает и в случае вазонов.

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Все по теме:

Исследование, Экология, Воздух, Кролики, Вазон, Очищение воздуха, Скрешивание.
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