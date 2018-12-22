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Ученые выяснили, что эмбрионы акулы съедают своих "братьев" в матке матери

Ученые выяснили, что эмбрионы акулы съедают своих &quot;братьев&quot; в матке матери
11:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: 'мбрионы не просто едят друг друга, но могут путешествовать между матками в поисках жертвы.

У большинства животных эмбриональные движения ограничены небольшими колебаниями и случайным переворотом. Поэтому исследователи из Океанариума Тюрауми, Япония, были крайне удивлены, обнаружив, что неродившиеся детеныши индийской акулы-няньки (Nebrius ferrugineus) не только перемещаются по своей матке, но могут переместиться и в соседнюю.

Данные ученых показали частую миграцию эмбрионов между правой и левой матками, это открытие было сделано благодаря новому ультразвуковому оборудованию, предназначенному для сканирования человеческой беременности. Портативные сканеры использовались в течение нескольких лет, даже чтобы заглянуть внутрь акул, однако это было затруднено тем, что рыба извлекалась из привычной среды обитания.

Чтобы изучить их в более естественном состоянии, ученые усовершенствовали свое устройство, сделав его устойчивым к воздействию влаги и давления. Несколько лет исследователи изучали трех беременных акул, сделав более 40 ультразвуковых клипов, на которых можно было увидеть до четырех акулят, извивающихся внутри каждой матери.

У одной матери эмбрионы трижды поменялись местами. В другом случае движение было гораздо более интенсивным: всего было зарегистрировано 24 миграции в течение всей беременности. На одном из снимков было показано, как произошел фактический обмен матками, а один из зародышей поспешно продвигался от одной матки к другой. Его скорость составляла восемь сантиметров в секунду, что поразило ученых. Еще одна акула на ранней стадии беременности имела по два эмбриона в каждой матке. Спустя некоторое время их стало на одним меньше. Через еще два месяца осталось лишь два зародыша, а к концу беременности — только один победитель.

Ранее биологи подозревали, что эмбрионы акул могут перемещаться между матками и поглощать своих конкурентов, однако те наблюдения были сделаны во время инвазивной хирургической процедуры, оставляя открытым вопрос о том, происходят ли те же процессы в естественных условиях. Исследователи полагают, что это уникальное поведение может быть одним из способов того, как некоторые виды акул обеспечивают питание для своих развивающихся эмбрионов.

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Исследование, Беременность, Акулы, Перемещение, Эмбрионы.
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