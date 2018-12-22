Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)

Человек может заглянуть на 13 миллиардов лет в космическую даль, однако родная планета даже сегодня остается для него во многом загадкой. С другой стороны, нельзя не отметить, что вопросов, ставящих ученых в тупик, остается все меньше. И многие из некогда «мистических» земных явлений сегодня имеют твердое научное объяснение. Или по крайней мере есть весьма правдоподобные версии, которые в будущем, возможно, смогут подтвердить. Яркий пример — так называемые движущиеся камни. Название этого явления как нельзя лучше передает его суть: камни медленно двигаются по глинистому дну озера Рейстрэк-Плайя в американской Долине смерти без какого-либо видимого стороннего воздействия. И сегодня вы узнаете, почему это происходит. И какие еще удивительные явления окружают нас.