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Британские ученые выяснили, что у растений есть аналог памяти

Британские ученые выяснили, что у растений есть аналог памяти
17:16 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости экологии: Ученым университетов Бирмингема и Ноттингема заявили, что растения способны запоминать тяжелые времена.

Ученым из университетов Бирмингема и Ноттингема удалось расшифровать механизм, который позволяет цветковым растениям ощущать и "запоминать" изменения в окружающей среде. "Память" растений не похожа на человеческую по принципам функционирования, но она позволяет растениям адаптироваться к новым условиям.

Отмечается, что основой механизма является белковый комплекс PRC2, относящийся к группе белков, способных управлять перемещением частей хромосом ДНК, что приводит к их расположению на нужном расстоянии друг от друга. У высших растений этот комплекс отвечает за начало цветения при наступлении благоприятных условий. Вместе с тем, как именно растения их распознают, на данный момент было загадкой для исследователей.

Теперь же ученые установили, что PRC2 "включает" другой белок - VRN2. Он отличается тем, что при наступлении благоприятных для растений условий он крайне нестабилен и быстро распадается. В случае же наступления неблагоприятных условий, например похолодания, он накапливается в организме и препятствует началу цветения. Чем больше длятся неблагоприятные условия, тем больше белка накапливается в организме и тем больше времени нужно на его разложение.

То есть, можно сказать, что растение "помнит" неблагоприятные времена и ждет момента, когда они станут далеким прошлым. Стоит отметить, что PRC2 есть и у животных, но отключающий его механизм у них обнаружен не был.

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Все по теме:

Окружающая среда, Память, Ученые, Растения, белковый комплекс PRC2, белок VRN2.
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