Чудо природы: кошки-близнецы с уникальной генетикой (Фото)

Новости экологии: Айрис и Эбис — самые красивые кошки-близнецы в Instagram.

Их называют самыми красивыми кошками в мире, и последние пару лет они завораживают пользователей социальных сетей своим гетерохроматическими глазами. Это Айрис (Iriss) и Эбис (Abyss), кошки-близнецы, взявшие Instagram штурмом.