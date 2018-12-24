Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Совфед РФ отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине
Совфед РФ отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине
Опубликовано письмо 19-летнего украинского пленного моряка, который был ранен
Пленный моряк написал письмо из СИЗО
Динамо может вернуть бывшего лидера
Динамо может вернуть бывшего лидера
Украинские звезды показали, как украсили новогодние елки
Украинские звезды показали, как украсили новогодние елки

Чудо природы: кошки-близнецы с уникальной генетикой (Фото)

Смотрите фото (21)
Чудо природы: кошки-близнецы с уникальной генетикой (Фото)
17:58 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: Instagram

Новости экологии: Айрис и Эбис — самые красивые кошки-близнецы в Instagram.

Их называют самыми красивыми кошками в мире, и последние пару лет они завораживают пользователей социальных сетей своим гетерохроматическими глазами. Это Айрис (Iriss) и Эбис (Abyss), кошки-близнецы, взявшие Instagram штурмом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Экология, Коты, Фотографии, Популярность, Снимки, Генетика, Кошки-близнецы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.12 - 30.12)
04 Нелепые прически, которые доведут вас до истерического смеха
05 Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину, рассчитывая на поддержку
Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)
Что мы искали в Google
Президенты США и Турции провели телефонные переговоры по Сирии
Президенты США и Турции провели телефонные переговоры по Сирии
&quot;Щедрик&quot; Николая Леонтовича: самые яркие версии рождественской колядки
"Щедрик" Николая Леонтовича: самые яркие версии рождественской колядки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь