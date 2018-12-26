Экологи рассказали, что позволяет тропическим лесам сохранять биоразнообразие

Новости экологии: Как узнали ученые, дело в почве, найденной возле отдельных деревьев, месте обитания грибов и членистоногих.

По словам сотрудников Орегонского университета, именно это становится причиной того, что в тропических лесах отсутствует какой-либо доминирующий вид.

Семена отдельных деревьев, которые переносятся по всему лесу грызунами, млекопитающими или птицами, имеют шанс произрасти, потому что грибы и членистоногие в новом регионе нацелены на другие виды. Исследователи утверждают, что это ограничение создает долгосрочный стабилизирующий эффект, который благоприятствует редким видам и препятствует распространению обычных, снова доказывая важную роль естественных "врагов" деревьев.

По словам ученых, в некоторых тропических лесах на одной и той же территории можно найти до 1000 различных видов деревьев. Идея естественных "врагов", ограничивающих распространение молодых деревьев, не нова: фактически она была выдвинута почти полвека назад двумя учеными и получила известность как гипотеза Джанзена — Коннелла (Janzen-Connell hypothesis). Изучая некоторые механизмы, предотвращающие преобладание одного вида над другим, она все же не объясняла, как тысячи видов деревьев могут развиваться вместе. Предыдущие исследования предпологали, что эффект Джанзена — Коннелла распространялся только на некоторые виды, и, таким образом, он был относительно незначительным для общего поддержания разнообразия тропических лесов.

В новой работе исследователи обнаружили, что если грибы, членистоногие и другие организмы создают небольшие зоны вокруг деревьев, препятствуя росту новых деревьев того же вида, то наблюдаемое богатое биоразнообразие деревьев в тропических лесах может сохраняться долгое время.

"Во многих лесах Северной Америки деревья конкурируют за пространство, и у некоторых видов есть свои способы, которые позволяют им побеждать. К примеру, Дугласова пихта — вид, который лучше всего растет после пожара. Какие-то виды лучше растут в тени и под навесом, какие-то хорошо чувствуют себя только на высоте. Однако, когда мы говорим о тропиках, все иначе: здесь все виды деревьев, по-видимому, имеют одинаковое конкурентное преимущество. Мы наблюдаем большое разнообразие видов, но малое число их представителей. Мы уверены, что должен быть механизм, который препятствует преобладанию и доминированию какого-то одного вида, и считаем, что дело как раз в этих естественных "врагах", — утверждает ведущий автор исследования Таал Леви (Taal Levi).

По словам эколога, вокруг взрослых деревьев существует некая "теневая зона" для семян, поэтому если им удается сменить свое пребывание, то их рост возможен, но только до тех пор, пока в новом месте снова не появятся опасные для них грибы и членистоногие. Ученый подчеркнул важность сохранения биологического разнообразия птиц и млекопитающих в этих лесах, ведь именно от них во многом зависит и разнообразие тропических лесов.