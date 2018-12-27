Исторические и экологические события за 2018 год

Новости экологии: Данные изменение природы навсегда изменят нашу с вами жизнь.

Наша родная планета постоянно меняется, и 2018 год со всеми его ураганами, землетрясениями и извержениями вулканов – не исключение. Перед вами список из 10 знаменательных событий, навсегда оставивших след на лице Земли.

Извержение вулкана Килауэа (Kilauea)

Зрелищное извержение Килауэа в 2018 году было крупнейшим в истории этого вулкана за последние 200 лет. С конца апреля и по самый август этот гавайский вулкан извергнул столько раскаленной лавы, сколько хватило бы, чтобы наполнить 320 000 бассейнов олимпийского стандарта. Лава покрыла территорию площадью примерно 35,5 квадратного километра, немало потрепав Большой остров Гавайского архипелага, и расширив его береговую линию на 2,5 квадратного километра.

Вулканическая лава выпарила крупнейшее пресноводное озеро на острове, покрыла побережье так называемыми волосами Пеле (вулканическое стекловолокно, вытянувшиеся и охладившиеся на ветру брызги лавы) и даже создала небольшой островок рядом с самим Большим островом.

Сближающиеся острова Новой Зеландии

В 2018 году ученые обнаружили, что Северный остров стал почти на 30 сантиметров ближе к соседнему Южному острову (North Island, South Island). Причиной тому стало мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое разразилось здесь еще в 2016 году. С тех пор земная кора в этом районе не переставала сдвигаться, и поэтому расстояние между двумя этими островами сократилось на 35 сантиметров.

Восточно-Африканская рифтовая долина

Восточно-Африканская рифтовая долина на протяжении вот уже нескольких миллионов лет изменяет облик нашей планеты, и мы знаем об этом уже довольно давно. Впрочем, огромная трещина, вскрывшаяся на юго-западе Кении в марте 2018 года, просто шокировала всех окружающих, ведь она буквально расколола очень оживленную трассу на 2 части и разорвала несколько домов на своем пути. Щель в земле растянулась на 15 метров, и она до сих пор продолжает расти, хотя появилась еще 19 марта после сезона дождей и сейсмической активности в этом регионе. Расселина – всего лишь очередное проявление более серьезного и масштабного процесса, который в будущем (через десятки миллионов лет) отделит Восточную Африку от всего остального материка.

Прощай, ледник

В октябре этого года айсберг размером примерно с 5 Манхэттенов откололся от ледника Пайн-Айленд (Pine Island) и ушел в самостоятельное плавание спустя всего месяц после появления заметной трещины. Площадь отколовшегося айсберга – 300 квадратных километров, и эта ледовая глыба еще крупнее, чем та, которая откололась от ледника Пайн-Айленд в 2017 году. Судя по всему, в последние годы этот ледник явно зачастил распадаться на айсберги. Ранее подобные обрушения и отколы происходили примерно раз в 6 лет, но теперь это стало практически ежегодным событием.

Ученые пока не установили причинно-следственную связь, но одним из факторов может быть глобальное изменение климата. Именно так и считает Стеф Лермитт (Stef Lhermitte), доцент Кафедры геонауки и дистанционного зондирования Делфтского технического университета (Delft University of Technology) в Нидерландах.

Лесные пожары Калифорнии

В этом году Калифорния пережила не просто очередной сезон лесных пожаров – штат засвидетельствовал самый смертоносный пожар в своей истории. Разрушительная стихия свирепствовала с 8 ноября по 25 ноября, охватив за это время 620 квадратных километров земли и убив 86 человек. Сильнейшие очаги возгорания по традиции получают имена, и в этом году ими стали Кэмп (самый свирепый), Карр, Вулси, Хирц и Мендосино Комплекс (Camp, Carr, Woolsey, Hirz, Mendocino Complex). Калифорнийские пожары 2018 года погубили немало диких животных, включая даже одну пуму. Вдыхание задымленного воздуха очень вредно для легких и сердца, поэтому врачи даже здоровым жителям Калифорнии и соседних штатов этой осенью советовали поменьше находиться на улице или ходить в специальных масках.

Антарктида медленно растет вверх

Не только подростки сталкиваются со скачками в росте. Подстилающие горные породы Антарктиды тоже растут – примерно на 41 миллиметр в год, как выяснили ученые в 2018 году. Такой рост – самый скоростной за всю историю наблюдений за этим континентом, и исследователи полагают, что он связан с активным таянием льдов в этой части света.

По мере таяния ледников континент "худеет", и теперь он весит меньше, чем раньше. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что поднятие подстилающих пород сможет стабилизировать положение оставшихся ледовых щитов. Но плохие новости состоят в том, что ранее неучтенный "рост" материка означает ошибки в прежних подсчетах остатков льда на Антарктиде.

Исчезающий остров

В октябре 2018 года с территории гавайского национального морского памятника Папаханаумокуакеа (Papahanaumokuakea) пропал целый остров. Это был крошечный клочок земли (0,04 квадратного километра), но его исчезновение все равно означает беду для зеленой морской черепахи (Chelonia mydas) и гавайского тюленя-монаха (Neomonachus schauinslandi). Эти виды и без того были признаны вымирающими, но теперь они еще утратили и сушу, которую регулярно использовали для гнездовья.

Так что же стало причиной исчезновения Ист-Айленда (East Island)? Это был Валака (Walaka), один из самых мощных ураганов, достигший 5-ой категории. Скорость ветра достигала феноменальных 257 километров в час, и стихия в итоге буквально стерла остров с лица Земли.

Скользящий остров и таинственные вибрации

11 ноября 2018 года в районе побережья Майотты (Mayotte), небольшого острова между Мадагаскаром и Мозамбиком, была зарегистрирована загадочная сейсмическая активность, которая до сих пор озадачивает ученых. Начнем с того, что в ноябре остров сдвинулся на 6 сантиметров на восток и на 3 сантиметра на юг. Вдобавок где-то в районе острова раздался необъяснимый низкочастотный гул, который распространился практически по всей планете, хотя простые люди и не смогли бы его услышать. Странным было то, что сейсмические волны обычно подразумевают вибрации на самых разных частотах. Исследователи до сих пор пытаются разобраться в этой тайне.

Ураганы и тайфуны участились

Согласитесь, в этом году ураганов и тайфунов было немало. В 2018 году в Атлантическом океане произошло 8 ураганов, включая знаменитые ураганы Майкл и Флоренс (Michael, Florence), а в Тихом океане их стряслось целых 13, включая ураган Валака, смывший один из гавайских островов.

Ураганы Майкл и Флоренс оба обрушили на юго-восточное побережье Америки просто огромное количество воды. Во время урагана Флоренс в Южной Каролине выпало 50 сантиметров осадков, а в Северной – целых 89! Ливни были такими обильными, что метеоролог Райан Мауи (Ryan Maue) в своем твитерре написал о том, что за 3 недели на оба штата вылилось около 11 триллионов галлонов (42 кубических километра) дождевой воды.

Булькающий грязевой вулкан

В этом году в Южной Каролине один грязевой гейзер наломал кучу дров, и останавливаться он не собирается. Стихия буквально угрожает инфраструктуре целого региона, как какой-то геологический полтергейст.

Жуткие грязевые брызги и пузырьки растеклись по территории площадью примерно 2230 квадратных метров. Грязевой бассейн в глубину пока что достигает около 5 метров, а ширину – 23 метра. Гейзер медленно растет и расширяется, подбираясь к местным железнодорожным путям, государственному шоссе №111 и к очень дорогим оптоволоконным кабелям компании Verizon (оператор сотовой связи).

Эти грязевые вулканы появились здесь после исторических землетрясений, спровоцировавших образование глубоких трещин в почве, которые в свою очередь высвободили подземные газы. Долгие годы местные гейзеры вели себя довольно спокойно, но сейчас их просто не остановить. Когда железнодорожная компания Union Pacific Railroad на пути у грязевого вулкана построила гигантскую стену из стали и каменных блоков, этот гейзер попросту проскользнул под рукотворной преградой и продолжил свои поползновения в сторону рельс.