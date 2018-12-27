Дикая природа во всех ее оттенках (Фото)

Associated Press - одно из крупнейших международных агентств информации и новостей. Его представители делают фотографии в разных уголках планеты. Сегодня предлагаем посмотреть фотографии диких животных за 2018 год. Гуанако в парке Патагонии, Чили, 29 января 2018 года.(Фото Эстебана Феликса / AP Photo)