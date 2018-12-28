Итоги 2018 года: необычные открытия, поменявшие взгляд на нашу планету (Фото) Возраст Земли составляет около 4,5 миллиардов лет, и за это время наша планета претерпела некоторые серьезные изменения. К их числу можно отнести образование и распад суперконтинентов, появление и исчезновение океанов, экстремальные ледниковые периоды, во время которых почти весь земной шар оказался под слоем льда, и многочисленные массовые вымирания, которые уничтожили целых 96 процентов всех существ, живущих в то время. По сравнению с бурной молодой Землей, сегодня она кажется довольно ручной. Но наша планета весьма динамична, и ученые все еще продолжают открывать для себя нечто новое, относительно ее истории и происходящих сегодня процессов - на суше, в океанах и глубоко под поверхностью. Вот лишь несколько примеров новых данных о нашей странной Земле, которые в 2018 году огорошили ученых.