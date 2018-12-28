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Очаровательный далматинец Вилли с пятнышком в форме сердечка (Фото)
Далматинцы - красивая собачья порода со своеобразным окрасом - черные пятна, как будто разбрызганы по всему телу. Однако этот далматинец, по имени Вилли, особенный. По прибытию в новый дом, он сразу привлек внимание своей новой семьи, потому что черное пятнышко вокруг носа у него имеет форму сердечка. Сначала владелец Вилли не был уверен, что это сердечко сохранится, когда собака будет расти, но, к всеобщему удовольствию, этот щенок по-прежнему радует своим черным носом-сердечком. Все, кто встречают Вилли, обращают внимание на него и относятся очень дружелюбно.
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