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Пятница, 28.12.2018
Очаровательный далматинец Вилли с пятнышком в форме сердечка (Фото)
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Очаровательный далматинец Вилли с пятнышком в форме сердечка (Фото)

Далматинцы - красивая собачья порода со своеобразным окрасом - черные пятна, как будто разбрызганы по всему телу. Однако этот далматинец, по имени Вилли, особенный. По прибытию в новый дом, он сразу привлек внимание своей новой семьи, потому что черное пятнышко вокруг носа у него имеет форму сердечка. Сначала владелец Вилли не был уверен, что это сердечко сохранится, когда собака будет расти, но, к всеобщему удовольствию, этот щенок по-прежнему радует своим черным носом-сердечком. Все, кто встречают Вилли, обращают внимание на него и относятся очень дружелюбно.
pressa.tv
Фото: pressa.tv
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Животные, Собака, Породы собак, Далматинец, пятнышко в форме сердечка, Далматинцы.
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