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В Антарктиде нашли следы древней солнечной мегавспышки

В Антарктиде нашли следы древней солнечной мегавспышки
19:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Анализ ледяных кернов указал на резкий скачок содержания радиоактивных изотопов в атмосфере Земли 1024 года назад.

Несколько лет назад исследователи из японского Университета Нагои, исследуя содержание углерода-14 в древесных кольцах, заметили неожиданный и резкий скачок, датированный примерно 775 годом нашей эры. Уже вскоре эти данные подтвердились в других работах: следы обнаружились не только в растительности, но и в ледовых кернах - в виде отложений углерода-14, бериллия-10 и хлора-36. Впоследствии Фуса Мияке (Fusa Miyake) и ее коллеги нашли следы еще одного подобного события, относящегося к 994 году нашей эры.

Предполагается, что такие всплески накопления радиоактивных изотопов ("Cобытия Мияке", Miyake events) могут быть связаны с аномально мощными вспышками на Солнце, поток частиц от которых достигал Земли. В новой работе Мияке и ее соавторы описывают новые следы события 994 года - пик накопления бериллия-10 в древних льдах Антарктиды. Такие ядра нестабильны и образуются на Земле при столкновениях некоторых космических лучей с кислородом и другими атомами в атмосфере. В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые сообщают о 50-процентном скачке их содержания во льдах, датированных 994 годом.

Теоретически подобные колебания в содержании бериллия-10 могут быть вызваны и некоторыми "наземными" геологическими процессами. Однако такой путь ведет к параллельному накоплению ионов натрия, которых в антарктических кернах ученые не зафиксировали. Это первое свидетельство того далекого события, обнаруженное в Южном полушарии, что указывает на его глобальный масштаб и, скорее всего, подтверждает гипотезу о том, что подобные всплески связаны с активностью Солнца.

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Все по теме:

Хлор, Ученые, Ледники, Атмосфера, Антарктида, Углерод, Бериллий, радиоактивные изотопы.
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