Природа впечатляет: лучшие снимки по версии Британского экологического общества (Фото) Жюри Британского экологического общества (BES) выбрало лучшие фотографии флоры и фауны, сделанные в 2018 году экологами и студентами для конкурса "Capturing Ecology". Вот, какой разнообразной и яркой была природа в объективах фотографов по всему миру.