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Воскресенье, 30.12.2018
Природа впечатляет: лучшие снимки по версии Британского экологического общества (Фото)
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Природа впечатляет: лучшие снимки по версии Британского экологического общества (Фото)

Жюри Британского экологического общества (BES) выбрало лучшие фотографии флоры и фауны, сделанные в 2018 году экологами и студентами для конкурса "Capturing Ecology". Вот, какой разнообразной и яркой была природа в объективах фотографов по всему миру.
ealist.online
Фото: ealist.online
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Животные, Фотографии, Фауна, Природа, Снимки, Британское экологическое общество.
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