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Природа впечатляет: лучшие снимки по версии Британского экологического общества (Фото)
Жюри Британского экологического общества (BES) выбрало лучшие фотографии флоры и фауны, сделанные в 2018 году экологами и студентами для конкурса "Capturing Ecology". Вот, какой разнообразной и яркой была природа в объективах фотографов по всему миру.
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