Волшебный закат на Аляске и белые ведмеди

Белые медведи на белом снегу — так они обычно предстают перед нами в их естественной среде обитания.
Когда-то 3 недели понадобилось французскому фотографу, чтобы снять эти редкие и красочные кадры с белыми медведями, которые с интересом наблюдают за закатом на Аляске.
Кактовик — это небольшой город на Аляске, население которого составляет менее 300 человек. Национальный Арктический заповедник, находящийся здесь, является местом обитания не только белых медведей, но и лосей, росомах, рысей и медведей гризли.
Это была мать со своими двумя детенышами. Чтобы снять незабываемый момент, фотографу Sylvain Cordier пришлось следовать за ними по пятам 2 недели.
"Мне повезло, потому что я фотографировал очень спокойную и дружелюбную медведицу с детенышами".
"Медведица позволила мне подойти на лодке совсем близко к берегу. Они чувствовали себя очень расслабленными".
Однажды вечером был совершенно незабываемый закат.
Даже поверхность льда начинала принимать красноватый оттенок от заходящего солнца:
В момент самого заката. Медведи остановились и стали наслаждаться буйством красок.
Редкие и необычные фотографии.