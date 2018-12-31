Жирафы оказались под угрозой вымирания

Новости экологии: Жирафы попали в перечень животных под угрозой вымирания.

Жирафов внесли в перечень животных под угрозой вымирания после того, как их популяция начала стремительно сокращаться.

За последний 31 год популяция высоких животных сократилось на 40% - это связано с человеческой деятельностью, которая распространилась на привычную среду обитания жирафов.

В частности, большие территории освоили под аграрные площади, добычу полезных ископаемых, а также под застройку.

Из девяти известных разновидностей этих млекопитающих под угрозой оказались два, в то время как некоторые другие демонстрируют даже рост.