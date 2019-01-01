Уезжаем из загрязненных городов: идеально экологичные места для жизни (Фото) Поклонники всего натурального и экологически чистого всегда стремятся быть поближе к природе, они даже умудряются обосноваться в самых аутентичных условиях. Например, в пещере или под землей. В нашем обзоре — 14 жилищ, интегрированных в природную среду.