Странные, потешные и ужасающие насекомые мира

Новости экологии: В природе огромное множество насекомых, многие из которых имеют очень интересные и необычные формы.

Странный и причудливый внешний вид необходим насекомым в основном для маскировки: чтобы слиться с окружающей средой, скрыться от хищников или использовать элемент неожиданности в атаке.

Бразильская горбатка

Это небольшие насекомые отличительной чертой которых являются выросты самой невероятной формы, расположенные на спинке. Они могут быть в виде рогов, гребней, шаров, шипов, рожков и т.д. Эти "конструкции" порой превосходят размеры самой горбатки. Собственно, из-за них, это насекомое и получило свое название. Познакомьтесь с самым нелицеприятным насекомым нашей планеты. Бразильская горбатка или Bocydium globulare.

Эволюция сделала бразильскую горбатку такой уродливой неспроста. Сюрреалистический вид насекомого отпугивает хищников. Квази-бугры в виде антенн, на конце которых расположены шары похожие на глаза, в действительности являются хитиновыми наслоениями, которые защищают горбатку от нападений хищников. Да, таковы суровые реалии дикой природы. Чем уродливей и страшнее ты выглядишь, тем больше шансов у тебя выжить.

Бразильская горбатка №2

Бразильская горбатка№3

Бразильская горбатка №4

Гигантские водяные клопы (лат. Belostomatidae)

Все мы слышали о клопах и том, что одни из них ужасно пахнут, а другие питаются человеческой кровью, например постельный клоп. Это действительно так. А что Вы скажите, узнав, что в мире живут клопы до 15 сантиметров в длину? Правда в кровать они к Вам не заберутся, а вот во время купания в пруду случайно цапнуть могут. Речь идет о гигантских водяных клопах.

Богомол "Цветок дьявола"

Будучи одним из крупнейших видов богомола, цветок дьявола является также самым странным. Это говорит о многом, когда речь заходит о богомолах. Самки этого вида достигают в длину до 13 см сантиметров, при этом в процессе эволюции они обзавелись различным набором естественных цветов, который позволяет им подражать типу орхидеи под названием "цветок дьявола".

Скорпионова муха

Несмотря на то, что это насекомое больше похоже на результат очень странного генетического эксперимента по скрещиванию скорпиона и осы, "жало" на самом деле – это ничто иное, как гениталии мухи.

Тем не менее, благодаря этой особенности, насекомое очень странно выглядит. Этих насекомых можно найти по всему миру, они уже очень давно живут на земле, начиная с эпохи мезозоя.

На самом деле, полагается, что они были прародителями большинства живущих в современном мире мотыльков и бабочек.

Личинка жука-плавунца

Личинки плавунца (Dytiscus) являются одними из самых больших хищников среди всего населения пресноводных водоемов.

У личинок плавунцов наблюдается редкий случай внекишечного пищеварения. Схватив добычу (личинок насекомых, головастиков, небольших рыб и т. п.) своими мандибулами, личинка погружает их затем глубоко в тело жертвы и по каналам изливает пищеварительный сок; образовавшаяся после переваривания тканей добычи жидкость всасывается личинкой в полость глотки через каналы в мандибулах. Спустя некоторое время от жертвы остаются только одни наружные покровы.

Шелкопряд Каллета

Гусеницы этой бабочки являются носителями широкой цветовой гаммы, а также очень опасно выглядящего волосяного покрова. Большинство хищников предпочитают держаться от них подальше. Бабочка обитает в южной части США. Стоит отметить, что расцветка гусеницы меняется в зависимости от возраста и некоторых факторов окружающей среды. Питается гусеница в основном мексиканским бобовыми, произрастающими в Мехико, Техасе и Аризоне.

Фрины

Фрины, так же еще известны как бесхвостые скорпионы-кнуты и бич-пауки – это средний по размерам отряд жгутоногих пауков, обитающих в тропиках по всему земному шару. Встречаются фрины совершенно разных размеров: длинна размаха ног колеблется от 5 см до 50 см. Внешний вид у них уж очень устрашающий, однако фрины совсем безобидны для человека. Они очень пугливы, при попадании на свет фрин замирает, но при любой возможности убегает и прячется.

Суринамская фонарница или бабочка-крокодил

Маленький крылатый крокодил, ползущий по деревьям или сидящий на цветке, удивляет людей и настораживает хищников. Конечно, это не крокодил, а всего лишь небольшая (до 9 см) суринамская фонарница (Fulgora laternaria). Голова этого насекомого имеет необычную форму, напоминающую в профиль голову крокодила. На крыльях фонарницы располагаются, так называемые, ложные глаза. Таким образом, эта фонарница имеет целых два средства отпугивания в своем "арсенале": если большая голова не испугала хищника, в ход всегда можно пустить "глазастые" крылья.

Siafu (Dorylus)

Эти кочевые муравьи в основном проживают в Восточной и Центральной Африке, но также найдены уже и в тропической Азии. Насекомые живут в колониях, которые могут насчитывать до 20 миллионов особей, причем все они – слепые. Путешествия же свои они совершают с помощью феромонов. Колония не имеет постоянного места проживания, кочуя с места на места. В ходе передвижения для прокорма личинок насекомые атакуют всех беспозвоночных животных. Среди таких муравьев есть особая группа – солдаты. Именно они могут жалить, для чего используют свои крючковидные челюсти, а размер таких особей достигает 13 мм. Челюсти солдат настолько сильны, что в некоторых местах в Африке их даже используют для закрепления швов. Рана может оказаться закрытой на целых 4 дня. Обычно после укуса Siafu последствия минимальны, не требуется даже вызывать врача. Правда считается, что молодые и пожилые люди особо чувствительны к укусам таких муравьев, наблюдались смертельные случаи от осложнений после контакта. В результате ежегодно по статистике от 20 до 50 людей гибнет от этих насекомых. Этому способствует их агрессивность, тем более при защите своей колонии, которую человек может случайно атаковать.

Паук-верблюд (сальпуга)

Гигантский паук-верблюд обитает в Египте и других странах востока. Не смотря на все мифы и слухи, в действительности это насекомое имеет размер всего 15 см. На самом деле паук-верблюд даже и не паук, а сальпуга, являющаяся отдельным отрядом, относящимся к классу паукообразных. Тело сольпуги состоит из живота и головогруди с большими хелицерами, которые издают специфический звук – стрекотание. Паука верблюда также называются египетским гигантом или скорпионом ветра. Пауки-верблюды очень быстры и могут бегать со скоростью 16 км/ч. Эти пустынные жители имеют крепкие челюсти, по размеру составляющие треть длины их тела. Для человека укус сальпуги не смертелен, не очень болезненен. Как и другие виды пауков, паук-верблюд также впрыскивают в тело жертвы пищеварительные соки. Интернет сенсацией паук- верблюд стал во время военных действий в Ираке. Тогда сети начали рассказывать об особой кровожадности этих насекомых и публиковать устрашающие фотографии, где создавалось впечатление того, что сальпуга имеет размер в половину роста взрослого человека.

Розовая кленовая бабочка (Dryocampa rubicunda)

Розовая кленовая бабочка известна своей яркой розово-жёлтой окраской и мохнатым телом.

Эти бабочки имеют маленький размах крыла: 32–44 мм у самцов и 40–50 мм у самок. Самцы имеют более активные усики, чтобы улавливать феромоны.

Их гусеницы питаются различными видами клёна: красным клёном, серебристым клёном, сахарным клёном, а взрослые особи вообще не едят.

Розовые кленовые бабочки обитают в восточных регионах Северной Америки. Это ночные насекомые, они активны в первую треть ночи.

Гусеница моли Megalopyge Opercularis

Еще один странный вид насекомых, которые выглядят ну очень странно в "подростковом" периоде. Гусеница такой бабочки выглядит, как кусок войлока, который кто-то случайно обронил. Кроме того, все ворсинки этой гусеницы необычайно ядовиты, так что лучше их не трогать – будет очень больно. Все может закончиться больничной койкой.

Бодушка бизонья

Данное насекомое имеет довольно сильное уплощение тела и напоминает своим внешним видом не что иное, как обычный листик. при этом оно выделяется своей яркой окраской, так что хищники в основном и считают одно из самых странных насекомых не добычей, а скорее обычным листом дерева. Туловище может быть длиной до 10 мм, на нём с боков располагается пара довольно острых выроста, при помощи которых самка этого вида откладывает своё потомство. Существо может и не выглядит спортивным, но в случае опасности может передвигаться очень большими прыжками. Кроме того это насекомое умеет неплохо летать на не очень большие расстояния. У неё для этих целей имеются полупрозрачные крыльца. Существо это не очень хорошее для деревьев, ведь оно может нанести серьёзный вред. Она откладывает свои яйца в длинные прорези, которые сама же делает в веточках. Вот такая информация про это существо. Оно не обладает какими-то особенными свойствами, так что и описывать его очень сильно смысла не вижу. Обладает только незаурядной внешностью, так что состоит в списке самых странных насекомых.

Муравей-панда

Это насекомое класса мутиллидов на самом деле не муравей, а оса-немка. Женские особи мутиллидов не имеют крыльев и внешне напоминают гигантских мохнатых муравьев. Обитают в Чили, где получили прозвище коровьего муравья и убийцы коров за крайне болезненные, а иногда и смертельные уколы жала.