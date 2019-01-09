Интересный факт: вороны могут определять вес объекта по его движению

Новости экологии: В новом исследовании участвовали 12 ворон, пойманных в дикой природе, два объекта и вентилятор.

Международная группа ученых, объединившая сотрудников Кембриджского университета в Великобритании, Университета Окленда в Новой Зеландии и Института имени Макса Планка в Германии, в своей работе занималась умением новокаледонских воронов на глаз определять вес объекта. Выбор животных не случаен, так как эти птицы давно известны своим умом и развитыми когнитивными способностями.

"Если мы увидим картонную коробку, которую носит ветер по улице, и коробку, которая осталась неподвижной, мы сможем сделать вывод, какая из коробок тяжелая, а какая легкая. Эта способность делать выводы о свойствах объекта посредством наблюдения, а не только посредством прямой обработки, без сомнения, очень полезна во многих случаях", – пишут исследователи в своей статье.

Предыдущие эксперименты на животных, в первую очередь на шимпанзе, показали, что, несмотря на их умение сортировать объекты по весу, они не могут определить вес объекта лишь на основании наблюдений. В новом исследовании участвовали 12 ворон, пойманных в дикой природе, два объекта и вентилятор.

Ворон разделили на две группы и обучили использовать объекты для получения пищи. В их распоряжении были тяжелые и легкие предметы: для половины ворон попадание тяжелого предмета в трубку привело бы к получению угощения, в отличие от легких предметов, а для другой половины угощение приносили, наоборот, использование легких объектов.

На следующем этапе новые предметы, которые птицы раньше не видели, были подвешены перед вентилятором. Затем птицы должны были наблюдать за объектами в двух условиях: при включенном вентиляторе, в котором более легкий объект поддавался дуновению ветра, и с выключенным вентилятором, в котором оба объекта оставались неподвижными. В течение трех дней птицам показывали этот процесс с интервалом в несколько часов. Наконец, вороны были подвергнуты испытанию. Исследователи хотели проверить, вспомнят ли птицы, какие из объектов (тяжелые или легкие) они должны поместить в трубку, чтобы получить угощение. Вороны успешно справились с этим заданием.

"Несмотря на то, что у птиц не было возможности познакомиться с объектами до начала испытаний, животные сперва коснулись правильного объекта в 73% случаев. Наши результаты показывают, что вороны использовали прежние знания о поведении объектов на ветру, чтобы определить их вес при принятии решения", – рассказывают исследователи.

Предыдущие тесты на наличие когнитивных способностей также показывали, что вороны во многом не уступают человекообразным обезьянам, а в этом эксперименте – даже превосходят.