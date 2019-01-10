Под Киевом засняли аномальное природное явление

Новости экологии: Фото необычного явления опубликовал пользователь Facebook Сергей Огородник на своей странице.

В селе Новые Петровцы Киевской области сфотографировали редкое природное явление – зимнее гало.

Снимок датирован 9 января 2019 года. На нем видно, как вокруг солнца образовалось легко окрашенный светло сияющий круг.

Напомним ранее, что в Украине за последний год рекордно восстановили лес.

В 2018 году удалось воссоздать 43,7 тысяч гектаров лесов на месте срубленных в 2017 году 40 тысячи гектаров. Поэтому за прошлый год создали 1,9 тысячи новых лесов. Стоит отметить, что общая площадь лесов в Украине составляет 7,6 миллиона гектаров, занимает 73% всего лесного фонда страны.