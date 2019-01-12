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Необычное природное явление: в Бразилии засняли "дождь из пауков" (Видео)

Необычное природное явление: в Бразилии засняли &quot;дождь из пауков&quot; (Видео)
09:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Жители восточного штата Бразилии Минас-Жерайс запечатлели скопление пауков в небе.

Необычным природным явлением оказалась охота "социальных" пауков.

В социальных сетях распространились фото и видео, на которых видны скопления пауков, передвигающихся будто бы по воздуху. Наибольшую популярность набрал ролик Жоао Педро Мартинелли Фонсеки (João Pedro Martinelli Fonseca), который во время поездки к родственникам заметил, что все небо покрыто черными точками. По его словам, этот феномен его ошеломил, особенного, когда один из пауков упал в машину через открытое окно.  

Бабушка мальчика рассказала местным СМИ, что в действительности пауков наблюдалось больше, чем заметно на видео. Она подтвердила, что видела подобное и раньше, всегда в сумерках крайне жарких дней. В 2013 году то же самое наблюдали жители города Санту-Антониу-да-Платина.

Профессор Федерального университета Минас-Жерайс Адальберто душ Сантуш (Adalberto dos Santos) разъяснил причину явления. По его словам, пауки Parawixia bistriata ведут "социальный" образ жизни. Они живут колониями: днем гнездятся в гигантском, относительно их размеров, шаре, а под вечер выходят охотиться. Между кустами и деревьями они плетут огромную сеть из паутины – она может достигать четырех метров в ширину и трех метров в высоту. Ее нити настолько тонкие, что едва заметны человеческому глазу, поэтому создается иллюзия, будто пауки парят в воздухе. Ночью арахниды ловят добычу, которой обычно становятся насекомые, но иногда и маленькие птицы, а с рассветом возвращаются в логово.  

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Адальберто душ Сантуш отметил, что яд Parawixia bistriata не опасен для людей, а ощущения от укуса могут быть сопоставимы с теми, которые испытывают люди при укусе красного муравья. 

До этого пауки не раз показывали широкое разнообразие в поведении. К примру, в ноябре прошлого года исследователи из Китайской академии наук в Юннане провели ряд экспериментов на пауках Toxeus magnus, относящихся к семейству пауков-скакунов (Salticidae). Они заметили, что самки кормят своих детенышей молоком на протяжении первых 40 дней их жизни.

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Бразилия, Экология, Пауки, Природа, Дождь из пауков.
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