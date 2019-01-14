95% планеты уже имеет признаки изменения человеком

Новости экологии: Исследование показало, что только 5% Земли остались нетронутыми человеком

Согласно новому анализу модификаций планеты, люди оказывают большее влияние на Землю, чем считалось ранее.

Новое исследование показало, что только 5% поверхности Земли не подвержено влиянию людей; предыдущее подобное исследование показало результат намного выше — 19%. При этом 95% планеты имеет некоторые признаки изменения человеком, в то время как 84% — множественные антропогенные воздействия.

"Как сообщество охраны природы, мы не можем просто сказать, что защитив эти последние оставшиеся дикие места, сделали все, что смогли. Большинство планеты уже подвержено изменениям, и мы должны думать об этом", — отмечает Кристина Кеннеди, ведущий автор работы.

Для исследования ученые из сообществ по охране природы использовали общедоступные фотографии высокого разрешения, полученные в ходе наземных съемок, и кадры, полученные с помощью дистанционного зондирования.

Лишь 30% наземных экологических регионов и 18% стран мира имеют низкую степень изменения земель и сохраняют большую часть своей природы, удаленных от населенных пунктов, сельского хозяйства и других измененных сред.

Исследование показало, что наименее модифицированные биомы, как правило, находятся в высоких широтах и включают в себя тундру, бореальные или таежные и умеренно-хвойные леса.

С другой стороны, наиболее модифицированные биомы включают в себя больше тропических ландшафтов, таких как умеренно широколиственные и смешанные, а также мангровые леса.

"Природоохранные организации согласны с тем, что большие нетронутые ландшафты, остающиеся на планете, являются приоритетами для сохранения. Но наши результаты показывают, что меньшая часть земли в мире остается неизменной в результате человеческой деятельности, и большинство из них находятся в состоянии промежуточной модификации на пороге критических переломных моментов", — отмечают ученые.