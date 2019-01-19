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Не сулит ничего хорошего: Температура воды в Мировом океане побила новый рекорд

Не сулит ничего хорошего: Температура воды в Мировом океане побила новый рекорд
03:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Температура Мирового океана достигла рекордных значений.

Предыдущий год стал рекордным для температуры Мирового океана. Если она продолжит повышаться, это не сулит ничего хорошего.

В новом материале, опубликованном в журнале Advances in Atmospheric Sciences, утверждается, что в 2018 году температуры океанов достигли высочайших отметок со времени точных измерений, которые начали проводить в 1950-х.

Повышение температуры Мирового океана в период с 2017 (прежние рекордные показатели) по 2018 год примерно в 388 раз превышает общее выделение тепла Китаем в 2017 году, согласно исследованию, опубликованному Институтом атмосферной физики при Китайской академии наук.

На глубине до двух тысяч метров температура Мирового океана вычислялась при помощи данных с разных измерительных устройств, таких как Argo — набор трех плавающих приборов, измеряющих температуру и концентрацию соли в воде.

Вслед за 2018 и 2017 годами третьим самым горячим годом для океанских температур считается 2015-й, за ним — 2016-й, а замыкает пятерку лидеров 2014-й. И в этом наша вина.

Изменение температуры Мирового океана — хороший способ осознать влияние человеческой деятельности на планету, так как большая часть тепла, сконцентрированная в парниковых газах, поглощается океанами.

Потепление океанов может иметь долгосрочные последствия. С нагреванием воды уровни температуры и влажности воздуха также возрастают, что может привести к повышенной частоте и длительности штормов и проливных дождей, как утверждается в работе.

Повышенные температуры океана также могут ускорить таяние морского льда, что приведет к повышению уровня моря и более частым случаям прибрежных наводнений. Повышенные температуры могут понизить уровни кислорода в воде, из-за чего могут образоваться так называемые мертвые зоны, в которых не выживут растения и животные. Если же поверхность океана нагреется на два градуса Цельсия в этом столетии, 99% коралловых рифов Земли выцветут, из-за чего они будут больше подвержены заболеваниям.

"Новые данные вместе с большим объемом литературы служат дополнительным предостережением — как для правительств, так и для общественности — о том, что мы живем в век неизбежного глобального потепления, — говорит ведущий автор исследования Лицзин Чэн, доцент Института атмосферной физики. — Потепление уже вредит экономике и обществу".

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Мировой океан, Глобальное потепление, Парниковый эффект, Повышение температуры.
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