Снега - выше крыши: Европа под сугробами (Фото) Уже несколько дней из Европы приходят новости о сильных снегопадах. И непогода пока не планирует прекращаться. Пострадала Центральная и Южная Европа. В той же Греции зафиксировали морозы в -23 градуса.