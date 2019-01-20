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Снега - выше крыши: Европа под сугробами (Фото)
Уже несколько дней из Европы приходят новости о сильных снегопадах. И непогода пока не планирует прекращаться. Пострадала Центральная и Южная Европа. В той же Греции зафиксировали морозы в -23 градуса.
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