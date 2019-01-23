Удивительные животные, которые странно выглядят (Фото) Если кто-то попросит вас описать свинью, какой образ у вас будет в голове? Многие говорили: "Розовый нос и маленький хвост". А как насчет 4 гигантских клыка? А как насчет бабочек, похожих на золотые украшения?