Микрочастицы пластика имеют свойство объединятся и представляют опасность

Новости экологии: Ученые предупреждают, что нанопластик в 100 или 200 раз меньше, чем бактерия, однако, объединившись, они образуют предмет, который видно невооруженным глазом.

Частицы пластика от рукотворного мусора, которые плавают в мировом океане, объединяются и формируют структуры побольше. Потенциально они могут отравить морских существ и уничтожить глубоководные экосистемы, - предупреждают ученые.

Микропластиком считают частицы до 5 миллиметров величиной. Как оказалось, они соединяются с помощью экзополимер. Это липкое вещество, которое оставляют по себе бактерии, пишет Newsweek. Чтобы исследовать, как биополимеры и пластик взаимодействуют, ученые взяли образцы воды из залива Ферт-о-Форт и ряда шотландских водоемов.

Они воссоздали условия среды на поверхности океана и добавили полистирольные микрочастицы и наночастицы пластика в воду. Через несколько минут микроорганизмы и водоросли объединились с пластиком и создали массу, которую называют "агломератом". Как оказалось, именно биополимер был крупнейшей составляющей.

Автор исследования и старший научный сотрудник Технического университета Нанянг в Сингапуре доктор Стивен Саммерс объяснил: "Мы выявили, что биополимеры охватывают или накапливают частички нанопластика, что повлекло возникновение агломератов пластика в форме комков".

Ученый пояснил, что нанопластик в 100 или 200 раз меньше, чем бактерия. Но объединившись, они образуют предмет, который видно невооруженным глазом.

"Тот факт, что эти образования становятся достаточно большими, чтобы их можно было увидеть, вызывает беспокойство. Ведь небольшие морские существа могут решить, что это еда", - сказал исследователь.

Доктор Тони Гутиррез добавил, что такие образования из бактерий и микропластика могут опуститься на дно и укрыть собой глубинные экосистемы. Такое покрытие будет иметь разрушительное воздействие на глубинные формы жизни.