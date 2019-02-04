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Микрочастицы пластика имеют свойство объединятся и представляют опасность

Микрочастицы пластика имеют свойство объединятся и представляют опасность
18:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости экологии: Ученые предупреждают, что нанопластик в 100 или 200 раз меньше, чем бактерия, однако, объединившись, они образуют предмет, который видно невооруженным глазом.

Частицы пластика от рукотворного мусора, которые плавают в мировом океане, объединяются и формируют структуры побольше. Потенциально они могут отравить морских существ и уничтожить глубоководные экосистемы, - предупреждают ученые.

Микропластиком считают частицы до 5 миллиметров величиной. Как оказалось, они соединяются с помощью экзополимер. Это липкое вещество, которое оставляют по себе бактерии, пишет Newsweek. Чтобы исследовать, как биополимеры и пластик взаимодействуют, ученые взяли образцы воды из залива Ферт-о-Форт и ряда шотландских водоемов.

Они воссоздали условия среды на поверхности океана и добавили полистирольные микрочастицы и наночастицы пластика в воду. Через несколько минут микроорганизмы и водоросли объединились с пластиком и создали массу, которую называют "агломератом". Как оказалось, именно биополимер был крупнейшей составляющей.

Автор исследования и старший научный сотрудник Технического университета Нанянг в Сингапуре доктор Стивен Саммерс объяснил: "Мы выявили, что биополимеры охватывают или накапливают частички нанопластика, что повлекло возникновение агломератов пластика в форме комков".

Ученый пояснил, что нанопластик в 100 или 200 раз меньше, чем бактерия. Но объединившись, они образуют предмет, который видно невооруженным глазом.

В Европе могут запретить использование микропластика

"Тот факт, что эти образования становятся достаточно большими, чтобы их можно было увидеть, вызывает беспокойство. Ведь небольшие морские существа могут решить, что это еда", - сказал исследователь.

Доктор Тони Гутиррез добавил, что такие образования из бактерий и микропластика могут опуститься на дно и укрыть собой глубинные экосистемы. Такое покрытие будет иметь разрушительное воздействие на глубинные формы жизни.

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Вред, Океан, Пластик, Микропластик, Частицы пластика.
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