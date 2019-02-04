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Из-за глобального потепления мировой океан изменит свой цвет

Из-за глобального потепления мировой океан изменит свой цвет
20:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости экологии: Эти изменения будут заметны для спутников, по снимкам с которых можно и сейчас оценить количество фитопланктона в том или ином районе.

Изменение климата к концу нынешнего столетия за счет влияния на сообщества фитопланктона сделает зеленые части Мирового океана зеленее, а синие еще синее. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает N+1.

Одно из глобальных последствий изменения климата, происходящего из-за деятельности человека, - изменение температуры поверхностных слоев Мирового океана, что может повлиять на фитопланктон, своим взаимодействием с солнечным светом окрашивающий воду в тот или иной цвет. Стефани Даткевич из Массачусетского технологического института и ее коллеги построили глобальную модель, показывающую, как состав фитопланктона будет меняться по мере изменения температуры.

Для этого они использовали существующую физическую модель океанических течений в сочетании с интегрированной климатической моделью MIT Integrated Global System Model (IGSM) и добавили информацию о состоянии фитопланктона в зависимости от температуры воды и о том, какие длины волн поглощает и отражает фитопланктон в зависимости от количества и типов организмов. Сопоставив свои результаты моделирования с данными спутниковых измерений ученые убедились, что модель качественно предсказывает состояние и цвет воды при изменении внешних условий.

По расчетам ученых, если к 2100 году глобальная средняя температура вырастет на 3 градуса Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи (по словам авторов, это наиболее вероятный на данный момент сценарий), цвет воды изменится более чем в половине (63 процента) Мирового океана. Более синие регионы (в частности, субтропики) станут синее за счет того, что там будет еще меньше фитопланктона, чем сейчас, а более зеленые регионы (например, у полюсов) станут еще зеленее, так как там, напротив, активизируется цветение воды. Эти изменения будут заметны для спутников, по снимкам с которых можно и сейчас оценить количество фитопланктона в том или ином районе.

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"Наша модель показывает, что эти изменения не будут так уж заметны для невооруженного глаза, и в целом распределение цвета останется прежним, синие регионы в субтропиках и зеленые на экваторе и у полюсов. Но этих изменений будет достаточно для того, чтобы затронуть всю остальную часть пищевой цепи, которая зависит от фитопланктона", - сказала Даткевич, которую цитирует пресс-служба университета.

По мнению авторов статьи, изменение цвета воды может служить одним из индикаторов изменений, происходящих в океанических экосистемах. Эти изменения, говорят авторы, уже начали происходить, несмотря на то, что их проявления ожидали только во второй половине столетия.

Как сообщалось, новое исследование ученых из NASA показало, что потепление Мирового океана, особенно его тропической части, из-за изменения климата может привести к значительному увеличению количества экстремальных дождевых бурь и штормов в конце столетия.

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