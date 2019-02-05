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Пришествие "сельдяных королей": В Японии встревожены возможным землетрясением

Пришествие &quot;сельдяных королей&quot;: В Японии встревожены возможным землетрясением
04:45 Сегодня Телеграф earth-chronicles Фото: Твиттер

Новости экологии: В Японии появились "сельдяные короли" - предвестники мощных землетрясений.

Жители Японии с испугом обсуждают в соцсетях обнаружение нескольких глубоководных рыб, которые традиционно считаются предвестниками стихийных бедствий.

В понедельник была найдена запутанная рыба, которую называют "сельдяной король" длиной почти четыре метра в порту Имизу в префектуре северного побережья Тояма. Рыба была уже мертва, но позже была доставлена в близлежащий аквариум Уодзу для изучения.

Еще две такие же рыбы были обнаружены в заливе Тояма девять дней назад.

Oarfish - характеризуется длинными серебряными телами и красными плавниками - обычно обитает в глубоких водах, и рыбу редко можно увидеть на поверхности, хотя легенда гласит, что, когда Oarfish поднимаются на мелководье, катастрофа близка.

Даже традиционное японское название вида ryugu no tsukai, которое переводится как "вестник из дворца короля драконов ", намекает на его связь со стихийными бедствиями в прошлом.

Согласно преданиям, рыбы поднимаются на поверхность и выбрасываются на берег перед предстоящим землетрясением. Это связано с научными теориями о том, что донная рыба вполне может быть подвержена движениям в линиях сейсмических разломов и действовать нехарактерно до землетрясения.

Репутация "сельдяного короля", как индикатора неминуемой гибели набрала силу после того, как в 2010 году вдоль северного побережья Японии было выброшено на берег более 10 таких рыб.

В марте 2011 года в северо-восточной Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов, вызвавшее сильное цунами, в результате которого погибло почти 19000 человек и волны цунами уничтожили атомную станцию Фукусима.

Теперь люди в социальных сетях стали нервничать по поводу этих угрожающих примет.

"Это, без сомнения, свидетельство предвестника землетрясения. И если оно находится в Нанкайском прогибе, это может быть сильное землетрясение", - пишут в японских соцсетях.

Эксперты предупреждают, что землетрясение в Нанкайском прогибе , который проходит параллельно южному побережью Японии от Нагоя до южного острова Кюсю, может быть неизбежным, и в результате цунами может привести к массовой гибели людей и разрушениям в прибрежных районах.

Согласно последним правительственным прогнозам, сильное землетрясение может вызвать цунами высотой более 30 метров.

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Япония, Землетрясение, Oarfish, Сельдяные короли.
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