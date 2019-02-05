"Танец скворцов": картины из скворцов в фотографиях (Фото) Их движения удивительно синхронны. Это явление называется мурмурация, или танец скворцов. В России его часто можно увидеть весной, с прилетом птиц, или осенью, перед их отлетом в теплые края.