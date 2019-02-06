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Северный магнитный полюс Земли ускорил смещение и это стало мешать навигации

Северный магнитный полюс Земли ускорил смещение и это стало мешать навигации
04:05 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Быстрое смещение магнитного северного полюса Земли мешает навигации

Северный магнитный полюс Земли постоянно находится в движении, но теперь это стало создавать серьезные проблемы, оказывающие существенное влияние на навигационные технологии.

Ученые из Национального центра экологической информации США представили обновленную версию Всемирной магнитной модели год спустя после того, как "незапланированные колебания в арктическом регионе" (т.е быстрое смещение, - ред) сделали существующий магнитный север неточным. Эта проблема затронула практически все устройства со встроенным магнитным компасом, включая смартфоны, военную технику, навигационное оборудование кораблей и авиалайнеров.

Магнитный север смещается со скоростью 54,7 километра в год, по сравнению с 14,5 километрами в год в 2000 году. И человечество ничего не может сделать, кроме как учитывать это. Турбулентность в жидком внешнем ядре планеты смещает полюса Земли "непредсказуемым" образом, и исследователи стараются отслеживать все эти изменения.

Это не значит, что теперь нельзя доверять своему любимому картографическому приложению. Хотя Мировая Магнитная Модель играет определенную роль в услугах GPS, они в первую очередь полагаются на спутники, чтобы проложить маршрут от точки А до точки Б. Но многим компаниям и государственным организациям приходится прилагать много усилий, чтобы адаптироваться к этому, к примеру, арктическим станциям, где смещение северного полюса намного заметнее.

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Земля, GPS, Навигация, Северный магнитный полюс.
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