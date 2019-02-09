Ученые нашли двух недавно вымерших пингвинов

Новости экологии: Ученые из Университета Отаго выявили двух недавно вымерших пингвинов с отдаленных островов Чатем.

В исследовании, опубликованном журнале Molecular Biology and Evolution, международная команда ученых секвенировала митохондриальные геномы живых и недавно вымерших видов пингвинов. Анализируя генетические связи видов и используя данные о древних ископаемых пингвинах, чтобы установить временную шкалу, исследователи пришли к выводу, что многие виды пингвинов возникли вскоре после геологического формирования островов — в том числе те, что обитают на островах Антиподов и Чатем, островах Маккуори и Гофа, а также на Галапагосах.

«Нам было интересно понять, как и почему эволюционируют виды. В своем исследовании мы смогли предоставить всеобъемлющую основу для изучения этих вопросов касаемо пингвинов и впервые продемонстрировали, что эти острова, возможно, сыграли ключевую роль в их эволюции», — рассказывает ведущий автор работы Тереза Коул (Theresa Cole).

Исследование, которое включало секвенирование ДНК и изучение сотен доисторических костей по всей Новой Зеландии, также подтвердило, что вымершие хохлатые виды пингвинов обитали на островах Чатем еще несколько веков назад. О существовании этого вида давно подозревал Алан Теннисон (Alan Tennyson), который ранее изучал кости пингвинов с этих островов. Однако ученые пришли к довольно неожиданному результату: оказалось, ранее неизвестный маленький подвид желтоглазого пингвина тоже когда-то обитал на островах Чатем.

Ученые назвали двух новых пингвинов Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdalei: в честь Джона Уорхема (John Warham) и Ланса Ричдейла (Lance Richdale) — они одними из первых занялись изучением пингвинов в Новой Зеландии.

«Данные нашей работы свидетельствуют о том, что Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdalei населяли острова Чатем вплоть до последних нескольких сотен лет и вымерли только после прибытия туда людей. Открытие этих двух новых пингвинов значительно расширяет наше понимание того, как люди влияли на морское биоразнообразие Новой Зеландии в прошлом», — отмечает Коул.

Это исследование подкрепляется предыдущей работой Коул, недавно опубликованной в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution, в которой использовалась древняя ДНК, чтобы показать, что среди доисторических костей пингвинов, найденных в Новой Зеландии, было несколько видов, которые там больше не размножаются.