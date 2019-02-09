Скачать
Суббота, 09.02.2019
Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах, но не от РФ
Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах, но не от РФ
Полиция не допустила разжиганию конфликта на концерте Зеленского во Львове
Полиция не допустила разжиганию конфликта на концерте Зеленского во Львове
Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
Ученые нашли двух недавно вымерших пингвинов
Ученые нашли двух недавно вымерших пингвинов

Ученые нашли двух недавно вымерших пингвинов

Ученые нашли двух недавно вымерших пингвинов
04:40 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Ученые из Университета Отаго выявили двух недавно вымерших пингвинов с отдаленных островов Чатем.

В исследовании, опубликованном журнале Molecular Biology and Evolution, международная команда ученых секвенировала митохондриальные геномы живых и недавно вымерших видов пингвинов. Анализируя генетические связи видов и используя данные о древних ископаемых пингвинах, чтобы установить временную шкалу, исследователи пришли к выводу, что многие виды пингвинов возникли вскоре после геологического формирования островов — в том числе те, что обитают на островах Антиподов и Чатем, островах Маккуори и Гофа, а также на Галапагосах.

«Нам было интересно понять, как и почему эволюционируют виды. В своем исследовании мы смогли предоставить всеобъемлющую основу для изучения этих вопросов касаемо пингвинов и впервые продемонстрировали, что эти острова, возможно, сыграли ключевую роль в их эволюции», — рассказывает ведущий автор работы Тереза Коул (Theresa Cole).

Исследование, которое включало секвенирование ДНК и изучение сотен доисторических костей по всей Новой Зеландии, также подтвердило, что вымершие хохлатые виды пингвинов обитали на островах Чатем еще несколько веков назад. О существовании этого вида давно подозревал Алан Теннисон (Alan Tennyson), который ранее изучал кости пингвинов с этих островов. Однако ученые пришли к довольно неожиданному результату: оказалось, ранее неизвестный маленький подвид желтоглазого пингвина тоже когда-то обитал на островах Чатем.

 Ученые назвали двух новых пингвинов Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdalei: в честь Джона Уорхема (John Warham) и Ланса Ричдейла (Lance Richdale) — они одними из первых занялись изучением пингвинов в Новой Зеландии.

«Данные нашей работы свидетельствуют о том, что Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdalei населяли острова Чатем вплоть до последних нескольких сотен лет и вымерли только после прибытия туда людей. Открытие этих двух новых пингвинов значительно расширяет наше понимание того, как люди влияли на морское биоразнообразие Новой Зеландии в прошлом», — отмечает Коул.

Это исследование подкрепляется предыдущей работой Коул, недавно опубликованной в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution, в которой использовалась древняя ДНК, чтобы показать, что среди доисторических костей пингвинов, найденных в Новой Зеландии, было несколько видов, которые там больше не размножаются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новая Зеландия, Ученые, Пингвины, Вымершие виды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Активисты повздорили с Зеленским во Львове
02 Много кандидатов: ЦИК не вписывается в бюджет на выборы-2019
03 На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены
04 МИД Украины: В российских тюрьмах удерживают более 70 украинцев
05 Депутат облил водой Насирова в прямом эфире: видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФБР США наградила двоих киберполицейских Украины
ФБР США наградила двоих киберполицейских Украины
США получат на вооружение новый противотанковый ракетный комплекс Javelin
США получат на вооружение новый противотанковый ракетный комплекс Javelin
Украина планирует наладить политический диалог с Ливаном
Украина планирует наладить политический диалог с Ливаном
Названы причины желтизны зубов
Названы причины желтизны зубов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь