Сказка природы от украинского фотографа (Фото) Украинский фотограф Вячеслав Мищенко из города Бердичев не понаслышке знает, что такое макрофотография. И не просто макрофотография, а качественная и почти сказочная макрофотография. Его снимки словно иллюстрации к доброй детской книжке про насекомых, в которой забавные улитки и смелые муравьи исследуют лесные просторы, покоряя огромные для них грибы и осмеливаясь смотреть на собственное отражение в речках и озерах.