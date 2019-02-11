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Понедельник, 11.02.2019
Сказка природы от украинского фотографа (Фото)
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Сказка природы от украинского фотографа (Фото)

Украинский фотограф Вячеслав Мищенко из города Бердичев не понаслышке знает, что такое макрофотография. И не просто макрофотография, а качественная и почти сказочная макрофотография. Его снимки словно иллюстрации к доброй детской книжке про насекомых, в которой забавные улитки и смелые муравьи исследуют лесные просторы, покоряя огромные для них грибы и осмеливаясь смотреть на собственное отражение в речках и озерах.
Фото: bigpicture.ru
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Насекомые, Фото, Природа, Растения, Макросъемка, Вячеслав Мищенко.
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