Ученые измерили слух комаров

Новости экологии: Для поиска потенциальных источников пищи и партнеров для спаривания комары полагаются на зрение и острое обоняние.

Двукрылые насекомые оказались способны услышать звуки человеческой речи с удивительно далекого расстояния.

Однако до сих пор считалось, что слышат эти насекомые не слишком хорошо. "Предыдущие эксперименты показывали, что самцы привлекаются звуками полета самки только в непосредственной близости, — говорит профессор Корнелльского университета Рон Хоу (Ron Hoy). — Это поддерживало представления о том, что они способны услышать что-то только совсем рядом с собой, на расстоянии до 30 сантиметров".

Команда профессора Хоу уже исследовала слуховые нейроны пауков — использованные тогда методы подошли и для насекомых. На этот раз ученые рассмотрели комаров Aedes aegypti, разносчиков множества опасных для человека вирусов. Уже первые опыты в лаборатории показали, что слуховые нервные клетки комаров реагируют на звук с противоположной части комнаты. Поэтому продолжить эксперименты пришлось в специально построенной большой безэховой камере. Их результаты ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Самки комаров жужжат на частоте 400 Гц, и, когда биологи воспроизводили этот звук, самцы тут же реагировали и слетались с расстояния вплоть до трех метров. "Чувствительность самцов была так высока, что мы сами практически не могли услышать этот звук, тогда как четко видели, что комары его слышат", — говорят исследователи.

Они обнаружили, что комары — даже не имея нашего слухового аппарата — различают колебания с частотой от 150 до 500 Гц. Диапазон слышимости человека составляет 20-20 тысяч Гц, однако речь, как правило, звучит в пределах от 150 до 900 Гц, оказываясь прекрасно слышимой и для комаров. Кроме того, чувствительность комаров позволяла им слышать звук до 30 децибел — существенно ниже обычной силы голоса при разговоре (45-70 децибел). Впрочем, авторы признают, что способность комаров слышать наши голоса еще не означает, что они действительно пользуются ею в поисках жертв.