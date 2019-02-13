"Рогатый" Ceratogyrus attonitifer: найден новый вид паука

Новости экологии: Ученые из Южноафриканского национального института биоразнообразия нашли на территории Анголы (Южная Африка) новый вид пауков.

Их отличительная особенность - наличие "рога" на спине. С результатами исследования можно ознакомиться в African Invertebrates.

Паук принадлежит к роду тарантулы. Эти членистоногие не плетут ловчих сетей и охотятся на других насекомых, перемещаясь по земле.

Обнаруженный паук использует в качестве места обитания песчаные норы. Роговидная выпуклость у Ceratogyrus attonitifer пока что ставит исследователей в тупик, так как ее назначение непонятно.

Узнать больше, возможно, помогут новые находки. Сейчас ученые обнаружили лишь несколько самок неизвестного вида. Стоит отметить, что яд этих пауков не представляет опасности для человека, однако укусы Ceratogyrus attonitifer грозят инфекционными заболеваниями.