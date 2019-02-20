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Пятница, 22.02.2019
Привычки кошек, которые воспитывают сами хозяева
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Привычки кошек, которые воспитывают сами хозяева

Характер кошки, как и человека, не всегда бывает идеальным. И виноваты в этом не столько животные, которые часто подчиняются своим инстинктам, а их хозяева. Именно они должны были правильно воспитать питомца, научить их следовать определенным правилам. Искоренить сложившиеся привычки бывает сложно, т.к. кошки не могут понять, почему раньше им это разрешалось, а теперь – нет. Но, если они вас смущают, придется поработать, и не только над поведением питомца, но и над своим, т.к. именно хозяева балуют своих любимцев, поощряя их плохое поведение.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Животные, Кошки, Привычки кошек, характер кошек.
16:07 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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