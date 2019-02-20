Привычки кошек, которые воспитывают сами хозяева Характер кошки, как и человека, не всегда бывает идеальным. И виноваты в этом не столько животные, которые часто подчиняются своим инстинктам, а их хозяева. Именно они должны были правильно воспитать питомца, научить их следовать определенным правилам. Искоренить сложившиеся привычки бывает сложно, т.к. кошки не могут понять, почему раньше им это разрешалось, а теперь – нет. Но, если они вас смущают, придется поработать, и не только над поведением питомца, но и над своим, т.к. именно хозяева балуют своих любимцев, поощряя их плохое поведение.