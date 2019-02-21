Ученые предложили высадить триллион деревьев для борьбы с глобальным потеплением

Новости экологии: Экологи считают, что увеличение лесных массивов на треть остановит накопление в воздухе углекислого газа.

Высаживание лесных массивов в глобальном масштабе — с увеличением их количества примерно на треть — позволило бы не просто остановить накопление антропогенного углекислого газа, но и снизить его нынешнее содержание в воздухе. С таким предложением Томас Кроутер (Thomas Crowther) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) выступил на прошедшей в Вашингтоне ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

Ученые оценили потенциальное количество углерода, которое способны связать из воздуха накапливающие биомассу деревья. "Сейчас это 400 гигатонн в трех триллионах деревьев, и если вы увеличите их число еще на триллион, то получите еще порядка сотни гигатонн, выведенных из атмосферы, то есть практически столько, сколько человечество выбрасывает за десятилетие", — сказал доктор Кроутер в интервью для The Independent.

По словам Кроутера, до сих пор возможности лесов недооценивались даже специалистами. Их высаживание считалось далеко не самым эффективным способом ограничить накопление углекислого газа в воздухе. Однако новые цифры, полученные с использованием самых недавних наблюдений на Земле и с орбиты, показывают, что существующие территории планеты способны легко разместить еще около 1,2 триллиона деревьев. "Мы не нацелены на городские или сельскохозяйственные земли, — говорит ученый, — только на заброшенные или деградировавшие территории". Их освоение позволит сдержать две важнейшие проблемы — изменение климата и вымирание живых организмов — одновременно.