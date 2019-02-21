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Стало известно, зачем зебрам полоски

Стало известно, зачем зебрам полоски
13:37 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Последнее исследование подтвердило одну из гипотез, которую высказали еще в 2012 году: расцветка защищает зебр от паразитических насекомых.

Подтвердилось одно из предположений: камуфляж избавляет зебр от насекомых-вредителей.

Исследователи из различных университетов США и Великобритании провели опыт с переодеванием лошадей и показали, что полоски помогают зебрам избегать мух. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Ученые давно пытались понять, зачем зебрам черно-белые полоски, выработавшиеся в процессе эволюции. Очевидно, что они должны приносить пользу, иначе бы фенотип не оставался таким устойчивым. 

Авторы наблюдали за невольничьими зебрами и фермерскими лошадьми. Они следили за тем, какое количество слепней (Tabanidae) летает вокруг них и сколько садится на тело. Биологи заметили, что на лошадей насекомые садятся в среднем в три раза чаще, чем на зебр.

Чтобы закрепить догадку и исключить влияние других факторов, таких как запах или особенности движений, исследователи провели опыт с переодеванием. Они нарядили лошадей в три разных камуфляжа: черный, белый и черно-белый в полоску, как у зебр, а затем пронаблюдали за поведением слепней. Вокруг всех лошадей летало одинаковое количество мух, но различия начались, когда те попытались приземлиться для укуса. 

"Мы заметили, что слепни, приближающиеся к зебрам, не способны контролировать траекторию своего полета. Зачастую они просто врезались в тела зебр, но не могли нормально сесть на них", — говорится в статье.

В то же время у насекомых не возникало таких проблем, когда они облепляли открытые морды закамуфлированных лошадей. Поэтому авторы сделали вывод, что окраска дезориентирует мух, не давая им кусать животных. Некоторым слепням удавалось приземлиться, но они не задерживались из-за взмахов хвоста.

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Ученые допускают, что у полос могут быть и другие функции, например терморегуляторные или социальные, но эта работа наглядно доказала одну из гипотез. 

Ранее вышло другое исследование, которое косвенно подтверждает эту теорию. Племена в Африке, Австралии и Юго-Восточной Азии рисуют на телах белые полосы во время культурных церемоний и обрядов в течение нескольких поколений. Обычно смешанная с глиной, мелом, золой и навозом крупного рогатого скота белая или серая краска, как считалось ранее, помогает людям понизить температуру тела в жарком климате, но теперь выяснилось, что она позволяет снизить количество потенциально опасных укусов слепней, мух и москитов примерно в 10 раз.

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Исследования, Животные, Зебры, Зачем зебрам полоски.
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