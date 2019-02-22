Гипоаллергенные собаки - идеальное решение для любителей собак с аллергией (Фото) Собаки являются привлекательными компаньонами, которые являются отличным дополнением к семье, но если вы склонны к аллергии, вы, возможно, старались изо всех сил избегать домашних животных в прошлом. Тем не менее, есть много пород собак, которые гипоаллергенны - то есть они вряд ли вызовут аллергическую реакцию. Это было бы идеально для любителей собак с аллергией. Ни одна собака не является на 100% безопасной для всех людей с аллергией, но эти породы являются одними из наименее рискованных.