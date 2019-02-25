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Вторник, 26.02.2019
"Подводный" фотопроект для конкурса "Ocean Art 2018" (Фото)
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"Подводный" фотопроект для конкурса "Ocean Art 2018" (Фото)

Самые удивительные снимки подводных красот и обитателей морей и океанов оцениваются компетентным жюри в 16 номинациях. В этом году участниками престижного соревнования стали фотографы из 70 стран. Главный приз получил англичанин Дункан Мюррел. Снимок-победитель в конце этого обзора.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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22:12 Пн, 25 Февраль 2019 Телеграф
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