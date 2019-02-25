"Подводный" фотопроект для конкурса "Ocean Art 2018" (Фото) Самые удивительные снимки подводных красот и обитателей морей и океанов оцениваются компетентным жюри в 16 номинациях. В этом году участниками престижного соревнования стали фотографы из 70 стран. Главный приз получил англичанин Дункан Мюррел. Снимок-победитель в конце этого обзора.