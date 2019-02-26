В джунглях Бразилии нашли мертвого кита

Новости экологии: В конце прошлой недели в устье реки Амазонки, протекающей в джунглях, нашли восьмиметровую тушу кита.

Биологи озвучили две возможные причины инцидента. На место выехали биологи Института Бичо д’Агуа. Они провели первое обследование и высказали две теории, объясняющие происшедшее. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

В длину тело найденного горбатого кита (Megaptera novaeangliae) достигает 11 метров, в ширину — шести метров. Необычно то, что оно лежало в 15 метрах от берега, раскинувшееся посреди мангровых деревьев. Специалистов удивил и другой факт: тушу животного обнаружили летом (в Южном полушарии), тогда как киты приплывают к берегам Бразилии обычно зимой. Подробнее об этом рассказала член исследовательской группы Рената Эмин (Renata Emin):

"Мы до сих пор не уверены, как он здесь оказался, но предполагаем, что млекопитающее плавало близко к берегу, а прилив, волны которого в последнее время были довольно сильными, выбросил его вглубь леса. Более того, мы озадачены тем, что горбатый кит делает на северном побережье Бразилии в феврале, — это крайне необычное явление".

Это лишь одна из версий. Судя по размерам кита, он еще детеныш и на момент смерти ему, вероятно, не исполнилось и года. Он в два раза меньше средней взрослой особи. Ученые решили, что он каким-то образом отбился от матери и поэтому не мигрировал с остальными китами к Антарктиде. Оставшись в этой части Атлантического океана, он продолжал плавать рядом с берегом, пока его, наконец, не выбросило на сушу. Запутавшись в зарослях, он не смог вернуться в воду.

По другой версии, кит мог умереть еще до того, как оказался в лесу. Если он наглотался пластиковых отходов, то смерть могла наступить в океане, а мертвое тело выбросило на берег приливом. В то же время биологи рассматривают и другие версии: они ищут следы от сетей или лодок на его теле. Точную причину гибели покажет вскрытие. Специалисты полагают, что смогут установить ее в ближайшие десять дней.

Ранее группа ученых из Научного центра северо-восточного рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований в Массачусетсе определила, что популяция северного гладкого кита резко снижается из-за деятельности человека в Атлантике.