Очаровательные снимки птиц в дикой природе (Фото) Тарун Данг (Tarun Dang) — талантливый фотограф-самоучка, орнитолог и путешественник, проживающий между Бангалором и Дехрадуном, Индия. Он специализируется на фотографии птиц. Тарун снимает много дикой природы и животных.