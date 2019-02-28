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Исследователи представили новый способ превратить углекислый газ в сажу

Исследователи представили новый способ превратить углекислый газ в сажу
02:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Ученые нашли новый метод превратить углекислый газ в сажу.

Специалисты в этой области уже находили несколько эффективных методов отделения углерода — от выращивания и захоронения биомассы до закачки газа в подземные резервуары и ускорения химических реакций, которые могут превратить CO2 в менее летучий материал. Некоторые из них дешевые, но относительно медленные, другие попросту неинтересны крупным предприятиям. Тем не менее в последние годы были достигнуты определенные успехи, что внушает специалистам оптимизм. Сотрудники Университета RMIT в Мельбурне разработали способ, который может превращать углекислый газ в частицы, представляющие собой, по сути, чистую сажу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Новый метод, разработанный в Австралии, не только относительно быстрый, но и не требует огромного давления и сложных химических реакций, чтобы превратить диоксид углерода в твердый вид. Его главная сила — в наночастицах металлического церия, который играет важнейшую роль в электрохимической реакции, которая отделяет кислород от углекислого газа при слабом напряжении. Суспензия наночастиц в виде жидкометаллического сплава предотвращает накопление затвердевшего углерода над церием, повышая эффективность процесса. Более того, использование металлического галлия в качестве растворителя позволяет проводить весь процесс при комнатной температуре.

"Сейчас CO2 превращается в твердое вещество только при чрезвычайно высоких температурах, что делает его промышленно нежизнеспособным. Используя жидкие металлы в качестве катализатора, в своем исследовании мы показали, что можно превратить газ обратно в углерод при комнатной температуре в процессе, который эффективен и масштабируем", — утверждает сотрудник RMIT и один из авторов работы Торбен Даенеке (Torben Daeneke).

По словам специалистов, дополнительным преимуществом этого процесса может считаться тот факт, что углерод способен удерживать электрический заряд, становясь суперконденсатором, а потому может потенциально использоваться в качестве компонента в будущих транспортных средствах. Процесс также производит синтетическое топливо в качестве побочного продукта, который, опять же, может иметь промышленное применение.

Ученые смогли превратить углекислый газ в пластмассу с помощью электрокатализаторов

Продукты на основе углерода, такие как графен, могут совершить революцию в области электроники не только как суперконденсаторы, но и как сверхпроводники. Даже если будет реализована лишь небольшая часть задумок и планов ученых, промышленность, основанная на углероде, по мнению специалистов, может уже в ближайшем будущем стоить больших денег.

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