Стаи летучих мышей из удаленных уголков Сибири получили научное описание

Новости экологии: В Сибири ученые исследовали "жизнь" летучих мышей.

Магистрант Института биологии ТюмГУ Денис Казаков предпринял экспедиционные исследования в удаленных уголках Сибири, изучив целый ряд карстовых пещер в Прибайкалье.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Chiropterologica — ведущем журнале по рукокрылым, индексируемом международными базами данных Scopus (2Q) и Web of Science Core Collection. Объектом его исследования стал сворминг (от англ. "swarm" —- "полчище", "толпа", "рой") — явление временной и массовой концентрации рукокрылых у входов в пещеры в конце лета — начале осени.

До недавнего времени сворминг был известен только для рукокрылых Европы и Северной Америки. Денис Казаков с соавторами впервые представили данные по свормингу в Восточной Палеарктике. Зачем же рукокрылые это делают? За несколько последних десятилетий ученые предлагали различные гипотезы о функции сворминга, но подавляющее большинство современных работ свидетельствуют о том, что места сворминга — это некие hot spots потока генов, то есть места спаривания.

Дело в том, что для большинства видов рукокрылых характерна высокая филопатрия (стремление особей вернуться в места своего рождения либо первоначального обитания), что в теории может привести к повышению вероятности инбридинга в популяциях. В процессе эволюции и появился механизм, позволяющий этого избежать, — сворминг.

Денис Казаков с соавторами проводил свои исследования сразу в нескольких крупных карстовых пещерах, расположенных на территории Байкальской рифтовой зоны. Рукокрылых отлавливали у входов в пещеры с помощью специальных паутинных сетей, а затем отпускали на месте отлова, учитывая, что многие виды летучих мышей занесены в Красные книги регионов России и IUCN (МСОП).

Пещеру Долганская Яма, например, по самым скромным оценкам, за одну ночь посещают тысячи рукокрылых (отловить удалось, конечно, гораздо меньше). Авторы обнаружили, что во всех местах сворминга преобладает летучая мышь под названием ушан Огнёва (Plecotus ognevi), что противопоставляется данным по Европе и Северной Америке, где доминируют различные виды ночниц (р. Myotis).

Второй неожиданностью было обилие большого трубконоса (Murina hilgendorfi). Это малоизученный вид, обитающий в Сибири и на Дальнем Востоке, и один из двух видов трубконосов, проникших в умеренные леса, — все остальные трубконосы обитают в тропиках Юго-Восточной Азии. Также авторы исследовали, как изменяется соотношение полов, возрастная структура и масса тела рукокрылых в период сворминга, провели сравнительный анализ с периодом зимней спячки.

Так, изменения в соотношении полов происходят у видов рукокрылых несинхронно: это ведет к тому, что разные виды достигают пика сворминга в разное время. Можно сказать, виды занимают разные "временные ниши". Молодые животные (то есть рожденные в текущем году) появляются к концу периода сворминга. Данные по обилию видов рукокрылых в период сворминга противопоставляются таковым в период зимней спячки (во втором случае доминируют ночницы Myotis).

Остается еще множество загадок из жизни летучих мышей, которые еще предстоит изучить. К примеру, ученым пока не известно, насколько большие расстояния могут преодолевать рукокрылые, направляясь к местам сворминга, как часто они это делают за весь период и какова вероятность межвидовой гибридизации в местах сворминга. Денис Казаков совмещает учебу в Институте биологии с исследовательской работой в Институте X-BIO. В своей работе использует классические зоологические и современные молекулярно-генетические методы исследований.